Σοκ: Αστυνομικός βιντεοσκοπούσε τις συνευρέσεις της συζύγου του με την 17χρονη κόρη συναδέλφου του!

Newsroom eleftherostypos.gr

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου από ζευγάρι.

Ο αστυνομικός από το Τέξας και η σύζυγός του, κατηγορούνται πως αποπλάνησαν 17χρονη και βιντεοσκοπούσαν τις συνευρέσεις.

Ο Samuel Tejeda και η γυναίκα του Ashley παραδόθηκαν την Τετάρτη, μετά το ανθρωποκυνηγητό που είχε εξαπολύσει το τοπικό αστυνομικό τμήμα την προηγούμενη βδομάδα. Η ανήλικη είναι κόρη συναδέλφου του δράστη στο ίδιο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που εξασφάλισε ο τηλεοπτικός σταθμός του Όστιν, KXAN, το ζευγάρι είχε εδώ και καιρό σεξουαλικές επαφές με τη μικρή.

Οι κασέτες τούς εμφανίζουν να συνευρίσκονται ερωτικά όχι μόνο μέσα στο σπίτι, αλλά ακόμα και στην πίσω αυλή.

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά, η Ashley έχει ομολογήσει πως έκανε σεξ με την ανήλικη και κατέγραφε τις επαφές τους, πρόλαβε ωστόσο να σβήσει τα περισσότερα βίντεο όταν έμαθε πως την κυνηγούσαν.

Texas cop and wife charged for recording sex with 17-year old https://t.co/qPtnCqrbfV pic.twitter.com/YGIVt9Hgj6

— New York Post (@nypost) February 5, 2021