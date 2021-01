Διαρροή φυσικού αερίου η αιτία της φονικής έκρηξης στη Μαδρίτη – Τρεις νεκροί

Newsroom eleftherostypos.gr

Τρεις νεκροί είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από την ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Μαδρίτης, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των τραυματιών.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν διαρροή αερίου, όπως, άλλωστε μετέδωσαν και τοπικά μέσα νωρίτερα, χωρίς πάντως να έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα.

Εικόνες και βίντεο από το σημείο έχουν αναρτηθεί στα social media, αποτυπώνοντας τεράστιες καταστροφές σε τουλάχιστον ένα κτήριο, που, σύμφωνα με την TVE, βρίσκεται κοντά σε οίκο φροντίδας ηλικιωμένων.

