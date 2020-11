ΗΠΑ-Εκλογές: Το εαυτό του με στυλό ψήφισε ο Κάνιε Γουέστ [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Σχετικά με τις προθέσεις του όσον αφορά την σημερινή ψηφοφορία τοποθετήθηκε δημόσια στο Twitter ο Κάνιε Γουέστ.

«Σήμερα ψηφίζω για πρώτη φορά στη ζωή μου για πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και είναι κάποιος που πραγματικά εμπιστεύομαι… εγώ», δήλωσε ο Γουέστ σε ξεχωριστό του tweet.

Η υποψηφιότητά του κατατέθηκε σχετικά αργά στις αμερικανικές εκλογές 2020, δεν κατάφερε να εγγράψει το όνομά του στο ψηφοδέλτιο του Γουαιόμινγκ όπου και ψηφίζει. Το εκλογικό σύστημα ωστόσο δίνει τη δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί να γράψει με στυλό το πρόσωπο που προτιμά για πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στην συνέχεια, ανέβασε στην πλατφόρμα ένα βίντεο όπου εικονίζεται ο ίδιος ενώ ψηφίζει.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it’s for someone I truly trust…me. 🇺🇸 🕊

— ye (@kanyewest) November 3, 2020