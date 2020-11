Επίθεση στη Βιέννη: «Ισλαμιστής τρομοκράτης» ένας από τους δράστες – Τουλάχιστον 4 νεκροί

Newsroom eleftherostypos.gr

Επίθεση στη Βιέννη: Οι αιματηρές επιθέσεις στο κέντρο της Βιέννης, κατά τις οποίες ένοπλοι σκότωσαν τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισαν πολλούς άλλους, διαπράχθηκαν από τουλάχιστον ένα «ισλαμιστή τρομοκράτη», δήλωσε σήμερα Τρίτη ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νεχάμερ.

Σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ο Νεχάμερ επανέλαβε την έκκλησή του προς τους πολίτες να παραμείνουν στο σπίτι τους, λέγοντας ότι ένας δράστης, που ήταν ζωσμένος με εκρηκτικά, τα οποία αποδείχθηκε ότι ήταν ψεύτικα, ήταν φίλα προσκείμενος στο ISIS.

Ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας, η οποία αναζητά ακόμα τους υπόλοιπους δράστες.

«Χθες το απόγευμα βιώσαμε μια επίθεση από τουλάχιστον ένα ισλαμιστή τρομοκράτη», είπε ο Νεχάμερ, προσθέτοντας ότι η επίθεση ήταν μια απόπειρα αποδυνάμωσης και διάσπασης της δημοκρατικής κοινωνίας της Αυστρίας.

Ο Κουρτς συγκαλεί εκτάκτως το Υπουργικό Συμβούλιο

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς θα προεδρεύσει σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου σήμερα το πρωί και κατόπιν θα απευθύνει διάγγελμα στους πολίτες.

Ο Κουρτς θα συνεδριάσει με τους υπουργούς του μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 09:00 (τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας) προτού κάνει το διάγγελμα στις 10:00 (11:00), μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων APA.

«Επαγγελματίες οι βαριά οπλισμένοι δράστες»

Τουλάχιστον ένας από τους υπόπτους για την επίθεση χθες το βράδυ διαφεύγει της σύλληψης, σύμφωνα με τις αυστριακές αρχές, ενώ ένας σκοτώθηκε.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Κουρτς χαρακτήρισε «επαγγελματίες» τους βαριά οπλισμένους δράστες.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή ZiB Spezial, ο αυστριακός καγκελάριος τόνισε πως η επίθεση ήταν αναμφίβολα τρομοκρατική ενέργεια, ωστόσο συμπλήρωσε ότι τα κίνητρα των δραστών δεν είναι σαφή. Κατά τον επικεφαλής της κυβέρνησης, δεν είναι ακόμα σαφές εάν η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί μέσα στην ημέρα.

«Αυτή τη στιγμή βιώνουμε δύσκολες στιγμές για τη δημοκρατία μας», είπε νωρίτερα χθες βράδυ ο Κουρτς, ευχαριστώντας τα στελέχη της αστυνομίας και των πρώτων βοηθειών «που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για την ασφάλειά μας, ειδικά σήμερα».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε οι ένοπλες δυνάμεις να αναλάβουν τη φρούρηση κτιρίων στη Βιέννη, την ευθύνη για την οποία έχουν κανονικά οι δυνάμεις ασφαλείας, ώστε η αστυνομία να μπορεί να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των τρομοκρατών.

Το μακελειό στη Βιέννη μέσα από σοκαριστικά βίντεο

Τα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι σοκαριστικά ενώ σύμφωνα με ενημέρωση των αρχών εξετάζονται πάνω από 20.000 καταγραφές των δραστών και των επιθέσεων από ερασιτεχνικές καταγραφές ή κάμερες ασφαλείας. Σε ένα από αυτά έχει καταγραφεί η σοκαριστική εκτέλεση ενός περαστικού καθώς και η στιγμή που κάποιοι εκ των δραστών παραδόθηκαν.

Reports say seven dead, including a police officer, in the center of #Vienna, this is reportedly one of the terrorists pic.twitter.com/s7EI9scOzD — nonouzi (@Gerrrty) November 2, 2020

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK — ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020

Breaking: Eyewitnesses say that at least 50 shots were fired during attack in Central Vienna. There is a massive ambulance presence at the scene. pic.twitter.com/wBv0g4HKq0 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 2, 2020

