Συναγερμός στο Παρίσι: Ένοπλος μαχαίρωσε άνδρα στον λαιμό – Φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ»

Ένας ένοπλος άνδρας, ο οποίος φέρεται ότι μαχαίρωσε και σκότωσε έναν άνθρωπο στο προάστιο Κονφλάν-Σεντ-Ονορέ του Παρισιού, εξουδετερώθηκε από την αστυνομία, μετέδωσαν πολλά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι το θύμα αποκεφαλίστηκε, κάτι όμως που διαψεύστηκε από την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι ο δράστης μαχαίρωσε το θύμα στον λαιμό.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική εισαγγελία (Pnat) η οποία στην ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για «ανθρωποκτονία που σχετίζεται με τρομοκρατική επιχείρηση» και «σύσταση εγκληματικής, τρομοκρατικής συμμορίας». Μάρτυρες, τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters, είπαν ότι άκουσαν τον ένοπλο να φωνάζει «Αλλάχ Ακμπάρ» πριν επιτεθεί στο θύμα του.

UPDATE: Victim in Paris beheading identified as teacher who showed drawings of the Prophet Muhammad during lesson about freedom of expression; suspect said to be a parent – Le Parisien https://t.co/Z0hE6xf8uu

— BNO News (@BNONews) October 16, 2020