Φλέγεται η Μινεάπολη μετά τη δολοφονία του Φλόιντ – Τραμπ: Θα πυροβολείται όποιος λεηλατεί

Η Μινεάπολη έζησε την τρίτη της συνεχόμενη νύχτα εμπρησμών, λεηλασιών και βανδαλισμών χθες Πέμπτη, καθώς διαδηλωτές ξέσπασαν την οργή τους για τον θάνατο Αφροαμερικανού που καταγράφηκε σε βίντεο καθώς αδυνατεί να πάρει ανάσα, την ώρα που τον κρατά καθηλωμένο στο πεζοδρόμιο λευκός αστυνομικός.

Αντίθετα με ό,τι είχε συμβεί την Τετάρτη, όταν διαδηλωτές που πέταγαν πέτρες συγκρούστηκαν με αστυνομικούς επανειλημμένα, χθες βράδυ οι αστυνομικοί κράτησαν μάλλον χαμηλό προφίλ πέραν του επίκεντρου των ταραχών, έξω από το αστυνομικό τμήμα της τρίτης περιφέρειας.

Αρκετοί διαδηλωτές υποχώρησαν για λίγο, όταν αστυνομικοί στην οροφή έκαναν χρήση δακρυγόνων και βλημάτων από καουτσούκ, προτού ανασυνταχθούν και επιτεθούν στο κτίριο κατά μέτωπο, βάζοντας φωτιά, ενώ οι αστυνομικοί κατά τα φαινόμενα αποσύρονταν. Διαδηλωτές θεάθηκαν στην οροφή αργότερα.

Ένα αυτοκίνητο και άλλα δύο κτίρια επίσης πυρπολήθηκαν, ενώ άγνωστοι λεηλάτησαν ξανά, για δεύτερη νύχτα, ένα κατάστημα της αλυσίδας Target.

Η πυροσβεστική είχε κάνει λόγο για 16 εμπρησμούς κτιρίων τη νύχτα της Τετάρτης.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα στείλει την Εθνοφρουρά να «κάνει τη δουλειά όπως πρέπει» αν ο δήμαρχος της Μινεάπολης δεν καταφέρει να ελέγξει την κατάσταση. «Όταν αρχίζει λεηλασία, αρχίζουν και τα πυρά», διεμήνυσε.

Τα νέα σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν παρότι ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ κήρυξε νωρίτερα χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κινητοποίησε την Εθνοφρουρά στην πολιτεία Μινεσότα για την αποκατάσταση της τάξης, μετά τα επεισόδια στις προηγούμενες διαδηλώσεις για τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από την αστυνομία.

Βίντεο που τράβηξαν περαστικοί το βράδυ της Δευτέρας εικονίζει τον Φλόιντ, με το πρόσωπο στο πεζοδρόμιο και χειροπέδες περασμένες πισθάγκωνα, να επαναλαμβάνει «δεν μπορώ να αναπνεύσω, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω» καθώς λευκός αστυνομικός πιέζει το αριστερό του γόνατο στον σβέρκο του.

