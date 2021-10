«Squid Game»: Ο παγκόσμιος εθισμός, τα ρεκόρ, τα μηνύματα και οι ανησυχίες των ειδικών

Νίκος Παπαδήμας

Squid Game. Η σειρά που έγινε εθνισμός και έσπασε όλα τα ρεκόρ στο Netflix λίγους μήνες αφότου το Bridgerton έγινε η δημοφιλέστερη σειρά στην πλατφόρμα, το Squid Game έφτασε για να αναλάβει τα ηνία.

Το κορεάτικο δράμα το οποίο το είχαν του «πεταματού » και ήταν στα αζήτητα για μια δεκαπενταετία καθώς η «ιδέα ήταν μεν ενδιαφέρουσα, αλλά αρκετά σκοτεινή για να είναι αληθινή» είναι πλέον και επίσημα η πιο δημοφιλής σειρά όλων των εποχών στην πλατφόρμα.

Το Netflix ανακοίνωσε την είδηση ​​με ένα tweet, όπου ανέφερε πως «Το Squid Game έφτασε επίσημα τους 111 εκατομμύρια φανς – καθιστώντας τη σειρά την πιο δημοφιλή μας (στην ιστορία του Netflix)».

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn

— Netflix (@netflix) October 12, 2021