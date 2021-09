Γουίλι Γκάρσον: Πέθανε ο κολλητός της Κάρι στο «Sex and the City»

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο αγαπημένος ηθοποιός Γουίλι Γκάρσον που έγινε πασίγνωστος στο διεθνές τηλεοπτικό κοινό μέσα από την σειρά Sex and the City, πέθανε σε ηλικία 57 ετών.

Την είδηση του θανάτου, κοινοποίησε ο γιος του, Nathen Garson, που έγραψε στο Instagram «Σε αγαπώ τόσο πολύ μπαμπά. Αναπαύσου εν ειρήνη. Είμαι τόσο ευγνώμων που μοιράστηκες όλες τις περιπέτειές σου με μένα και κατάφερες τόσο πολλά. Είμαι τόσο περήφανος για σένα».

Εκπρόσωπος της HBO επιβεβαίωσε τον θάνατο του ηθοποιού. «Ο Γουίλι Γκάρσον ήταν στην ζωή, όπως και στην οθόνη, ένας αφοσιωμένος φίλος και ένα λαμπρό φως για τον καθέναν στο σύμπαν του», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση. «Δημιούργησε έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες στο πάνθεον της HBO και ήταν ένα μέλος της οικογένειάς μας για 25 χρόνια. Είμαστε βαθιά θλιμμένοι που πληροφορηθήκαμε τον θάνατό του και απευθύνουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στην οικογένειά του και τους αγαπημένους του».

Στο Sex and the City, ο Γκάρσον υποδύθηκε τον Stanford Blatch, φίλο και έμπιστο της ηρωίδας Carrie Bradshaw, που ενσάρκωσε η πρωταγωνίστρια της σειράς Sarah Jessica Parker. Εμφανιζόταν τακτικά στα επεισόδια της σειράς και είχε παίξει σε αμφότερα τα δύο κινηματογραφικά φιλμ του franchise. Μαζί με τις Kristian Davis, Kim Cattrall και Cynthia Nixon ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της σειράς.

Γεννημένος στο Νιου Τζέρσι, ξεκίνησε να ασχολείται με την υποκριτική σε ηλικία 13 ετών. Μετά τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο Wesleyan, έπαιξε γρήγορα μικρούς ρόλους σε μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ, στο Cheers και στο Family Ties.

So deeply, deeply sad we have lost @WillieGarson. We all loved him and adored working with him. He was endlessly funny on-screen and and in real life. He was a source of light, friendship and show business lore. He was a consummate professional— always. pic.twitter.com/G63EJIj8lG

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) September 22, 2021