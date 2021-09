Newsroom eleftherostypos.gr

Το Twitter λάνσαρε την λειτουργία «super follow», που επιτρέπει την παρακολούθηση συγκεκριμένων λογαριασμών πληρώνοντας συνδρομή.

Η λειτουργία έγινε διαθέσιμη την Τετάρτη σε περιορισμένο αριθμό χρηστών από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, οι οποίοι χρησιμοποιούν συσκευές της Apple. Οι χρήστες αυτοί μπορούν να χρεώσουν τους ακολούθους τους 2,99, 4,99 ή 9,99 δολάρια τον μήνα, ώστε οι τελευταίοι να έχουν πρόσβαση στα συγκεκριμένα προφίλ.

Όσοι χρήστες εκμεταλλεύονται την λειτουργία super follow θα μπορούν να κρατήσουν το 97% των εσόδων τους, εφόσον αυτό φτιάνει τα 50.000 δολάρια καθαρά. Για τους χρήστες με έσοδα άνω των 50.000, το ποσοστό των χρημάτων που θα μπορούν να καρπώνονται οι ίδιοι πέφτει στο 80%.

Μόνον οι χρήστες που διαθέτουν περισσότερους από 10.000 ακολούθους, έχουν χρησιμοποιήσει το Twitter για πάνω από ένα τρίμηνο και έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον 25 tweets μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες θα μπορούν να ενεργοποιούν το super follow στους λογαριασμούς τους, όταν αυτό τους καταστεί διαθέσιμο.

introducing Super Follows—a paid monthly subscription that supports your favorite people on Twitter AND gets you access to ::puts sunglasses on:: super Tweets

rolling out in US and Canada on iOS only … 😏 for now pic.twitter.com/Mb9sgxbw5F

— Super Follows (@SuperFollows) September 1, 2021