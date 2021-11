Φρέντι Μέρκιουρι: Κάποια από τα μυστικά που δεν είδαμε στην ταινία «Bohemian Rhapsody»

Newsroom eleftherostypos.gr

30 χρόνια συμπληρώνονται από σήμερα από τον θάνατο του μεγάλου Φρέντι Μέρκιουρι. Όμορφες ιστορίες, λίγο έξαλλες ιστορίες, ιστορίες που έχτισαν τον χαρακτήρα «Φρέντι» δεν τις είδατε ποτέ στην ταινία που κυκλοφόρησε.

Μία από αυτές που πλέον ανήκουν στη σφαίρα του θρύλου είναι η βραδιά που ο Φρέντι πήγε για κλάμπινγκ με την Πρινσές Ντι. Στο βιβλίο της «The Power of Positive Drinking», η ηθοποιός Κλίο Ρόκος γράφει ότι Φρέντι και Νταϊάνα, μαζί με την ίδια και τον κωμικό Κένι Έβερετ κάνανε μια μέρα παρέα, πίνανε σαμπάνια, ο Φρέντι, ο Κένι κι η Ρόκος έκαναν σχέδια για το βράδυ κι η Ντι επέμενε να πάει μαζί τους. «Ήταν σε φουλ σκανταλιάρικη διάθεση» γράφει η Ρόκος.

Προσπάθησαν να τη μεταπείσουν, αλλά ο Φρέντι είπε στους άλλους δύο «άντε, αφήστε το κορίτσι να διασκεδάσει λίγο». Κατέληξαν σε ένα γκέι μπαρ στο νότιο Λονδίνο, το Royal Vauxhall Tavern. Μπαίνοντας, πίστευαν ότι όλοι θα πρόσεχαν την Πριγκίπισσα Νταϊάνα, αλλά ο κόσμος την «έσβησε» από το οπτικό του πεδίο. Αυτός που τράβηξε τη μεγαλύτερη προσοχή ήταν ο Φρέντι!

Ο Φρέντι δεν αντήλλασσε βαριές κουβέντες με άλλους καλλιτέχνες, αλλά έκανε μια εξαίρεση με τον Σιντ Βίσιους, τον μπασίστα τον Sex Pistols. To 1997, Queen και Sex Pistols βρέθηκαν στα Wessex Sound Studios στο βόρειο Λονδίνο. Οι πρώτοι ηχογραφούσαν το «News of the World», οι δεύτεροι το «Never Mind the Bolloks, Here’s the Sex Pistols». Ο Βίσιους δεν γούσταρε «συγκατοίκηση» με κάποιους που ήταν στο αντίθετο άκρο του πανκ. Σύμφωνα με μια παλιά συνέντευξη του Μπράιαν Μέι, ο Βίσιους έκανε την πρώτη κίνηση: «Είσαι ο Φρέντι Μέρκιουρι, έτσι δεν είναι; Φέρνεις το μπαλέτο στις μάζες».

Ο Φρέντι, σε συνέντευξη που έδωσε τη δεκαετία του 1980, είπε ότι σήκωσε το γάντι: «Τον αποκάλεσα “Simon Ferocious” ή κάτι τέτοιο, και δεν του άρεσε καθόλου. Είπα “κι εσύ τι πρόκειται να κάνεις γι’ αυτό;”». Συνέχισε, κοροϊδεύοντας τις γρατζουνιές στο σώμα του Σιντ Βίσιους. «Μισούσε και μόνο τον τρόπο που μιλούσα έτσι. Νομίζω ότι επιζήσαμε αυτής της δοκιμασίας» είπε ο Φρέντι.

Το 1983, ο Φρέντι και ο Μάικλ Τζάκσον, φρέσκος-φρέσκος από την κυκλοφορία του «Thriller», σχεδίαζαν ένα άλμπουμ με ντουέτα. Είχαν ήδη γράψει τρία, και κάνει ντέμο, αλλά η ένωση του ανερχόμενου βασιλιά της ποπ με τους Queen ναυάγησε. Ο λόγος; «Ότι ο Τζάκσον έφερε το λάμα του στο στούντιο κι αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Φρέντι», λέει ο πρώην μάνατζερ των Queen, Τζιμ Μπιτς, σημειώνοντας ότι δέχτηκε τηλεφώνημα, από τον Φρέντι που του είπε: «Μπορείς να ‘ρθεις από δω; Πρέπει να με βγάλεις από δω, ηχογραφώ με ένα λάμα». Κι ο Τζάκσον είχε τα παράπονά του: δεν μπορούσε να ξεπεράσει το υποτιθέμενο κόλλημα του Φρέντι με την κόκα και μια μέρα τσακώθηκαν επειδή ο Φρέντι πήρε κόκα στο σαλόνι του Μάικλ, υποστηρίζει ο Μπιτς.

Φρέντι Μέρκιουρι: Νέο ντοκιμαντέρ για τον θρυλικό τραγουδιστή

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Φρέντι Μέρκιουρι θα προβληθεί στο BBC Two τον Νοέμβριο, με επίκεντρο την ιστορία του «αξιοσημείωτου τελευταίου κεφαλαίου» της ζωής του.

Με τίτλο «Freddie Mercury: The Final Act», το ντοκιμαντέρ θα αποτυπώνει γεγονότα από την τελευταία συναυλία του αρχηγού των Queen, τον θάνατό του -τον Νοέμβριο του 1991 από επιπλοκές του AIDS, μέχρι τη συναυλία φόρο τιμής στον θρυλικό τραγουδιστή της ροκ που διοργανώθηκε στις 20 Απριλίου 1992 στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει νέες συνεντεύξεις με τα μέλη των Queen, Μπράιαν Μέι και Ρότζερ Τέιλορ, με την αδερφή του Φρέντι Μέρκιουρι, Κασμίρα Μπουλσάρα, τους φίλους του Ανίτα Ντόμπσον και Ντέιβιντ Γουίγκ και τον προσωπική βοηθό και φίλο του, Πίτερ Φριστόουν.

Θα παρουσιαστούν, επίσης, οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συναυλία αφιέρωμα, όπως ο Γκάρι Τσερόν των Extreme, ο Ρότζερ Ντάλτρεϊ του συγκροτήματος The Who, ο Τζο Έλιοτ από τους Def Leppard, η Λίζα Στάνσφιλντ και ο Πολ Γιανγκ και ο υποστηρικτής της συναυλίας, Χάρβεϊ Γκόλντσμιθ.

