Πελώνη: Εξετάζονται αυστηρότερα μέτρα για τους ανεμβολίαστους

Newsroom eleftherostypos.gr

Ανεμβολίαστοι και μέτρα: «Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, πρέπει να τηρούμε τα μέτρα» υπογράμμισε ξανά η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ξένων ανταποκριτών.

Σημείωσε δε πως αυστηρότερα μέτρα εξετάζονται για τους ανεμβολίαστους, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητος ο πιο συχνός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος.

«Πάνω από τα μισά κρούσματα μετά από επιβεβαίωση του self test» είπε χαρακτηριστικά η κ. Πελώνη.

Σε ερώτηση για το αν πρόκειται να μην διατίθενται δωρεάν τα self test για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, η κυβερνητική εκπρόσωπος απάντησε, μεταξύ άλλων: «Πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικοί οι ανεμβολίαστοι. Υπάρχουν ομάδες δικαιούχων όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί τους παρέχεται το self test δωρεάν».

Για το αν εξετάζεται το ενδεχόμενο καθολικής χρήσης μάσκας, η ίδια υπενθύμισε ότι «δεν έχουμε απαλλαγεί από την υποχρέωση χρήσης μάσκας» εκτός από τα σημεία «όπου δεν υπάρχει συγχρωτισμός». «Όλα αξιολογούνται ανά πάσα στιγμή και ανάλογα με τα δεδομένα» σημείωσε, αναφέροντας επίσης πως «δεν έχω κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή».

Αναφερόμενη στη μετάλλαξη Δέλτα, η κ. Πελώνη επισήμανε πως τις τελευταίες ημέρες «ανακόπηκε η καθοδική πορεία των κρουσμάτων που διαπιστώθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες» και επανέλαβε την ανάγκη του εμβολιασμού, λέγοντας πως είναι «είναι εξαιρετικά υψηλή η αποτελεσματικότητα των ολοκληρωμένων εμβολιασμών έναντι του νέου στελέχους». «Αποτελεσματική απάντηση, ωστόσο, στη νέα μετάλλαξη αποτελεί μόνο ο εμβολιασμός, καθώς οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν και τα στατιστικά στοιχεία πιστοποιούν ότι οι εμβολιασμένοι είναι ασφαλείς, ενώ οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν. Μόνη λύση για την αποτροπή εξάρσεων και την αποφυγή νέων μεταλλάξεων, είναι ο εμβολιασμός» τόνισε.

«Τα στοιχεία είναι συντριπτικά υπέρ των εμβολίων: Στην ηλικιακή ομάδα 60-80 ετών στο σύνολο των διασωληνωμένων των τελευταίων τριών μηνών, το 99,08% ήταν ανεμβολίαστοι. Στην ίδια ηλικιακή ομάδα στο σύνολο των θανόντων των τριών τελευταίων μηνών, το 99,02% ήταν ανεμβολίαστοι. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και σαφές: Το εμβόλιο σώζει ζωές» δήλωσε η κ. Πελώνη.

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε Instagram, Facebook και Twitter