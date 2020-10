Μητσοτάκης για Χρυσή Αυγή: Η σημερινή ετυμηγορία σηματοδοτεί το τέλος του ναζιστικού μορφώματος

Newsroom eleftherostypos.gr

«Η σημερινή καταδίκη της νεοναζιστικής οργάνωσης καταδεικνύει την ανθεκτικότητα της δημοκρατίας μας και του κράτους δικαίου», αναφέρει με ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε: «Αυτή η ετυμηγορία σηματοδοτεί το τέλος μιας τραυματικής περιόδου στην ιστορία της Ελλάδας».

Today’s sentencing of the neo-Nazi organization demonstrates the resilience of our democracy and the rule of law. This verdict marks the end of a traumatic period in Greece’s history.

Together we move forward with this chapter closed.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 14, 2020