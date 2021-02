Survivor: Η κόκκινη ομάδα (επιτέλους) κέρδισε και το Twitter ξεσάλωσε

Newsroom eleftherostypos.gr

Το βράδυ της Δευτέρας, η κόκκινη ομάδα είχε την τιμητική της στο Survivor! Έπειτα από 8 συνεχόμενες ήττες, μπόρεσαν να πάρουν την ασυλία με τον τελευταίο πόντο να τον δίνει ο Γιώργος Κοψιδάς.

Ο γνωστός ηθοποιός κατόρθωσε να κάνει το 10-7, τρελαίνοντας τους συμπαίκτες του αλλά και το κοινό. «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα είμαι τόσο χαρούμενος κρατώντας ένα κρανίο στα χέρια μου! Το περιμένα οχτώ αγώνες, κάναμε πολλή μεγάλη υπομονή και θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά», τόνισε ο Γιώργος Κοψιδάς.

View this post on Instagram

Όσον αφορά στο Twitter, οι χρήστες του μέσου έβαλαν φωτιά με τα τιτιβίσματά τους!

— just the truth (@LamMkrs) February 1, 2021

We are the Champions #survivorGR pic.twitter.com/Au0zc3cv8p

You are the ONE, our number ONE. #survivorGR pic.twitter.com/RKUPxUVaj7

— Chris. sak (@ChristinaSakka1) February 2, 2021