Δείτε τη Ζωζώ Σαπουντζάκη σε ηλικία 18 ετών ντυμένη νύφη! [εικόνα]

Η Ζωζω Σαπουντζακη ντυμένη νύφη στον πρώτο της γάμο το '51 σε ηλικία δέκα οκτώ ετών με τον γιατρό Γιώργο Χατζηπαρασκευα, έναν γάμο που θα κρατήσει μόνο τρεις μήνες. Γεννημένη καλλιτέχνης, το μεγάλο ταλέντο θα διακρίνει από την ηλικία των επτά της χρόνων στην Θεσσαλονίκη η οικογενειακή φίλη και μεγάλη Ντίβα του θεάτρου Ζωζω Νταλμας, η οποία θα την προτείνει σε θιασαρχη της εποχής. Ένα χρόνο μετά, με την αδερφή της Βασω εντυπωσιαζουν με το ταλέντο τους σε οπερέτες της εποχής ως τα "Σαπουντζακια". Όταν αργότερα η Βάσω θα αποφασίσει να κάνει οικογένεια, εκείνη θα συνεχίσει μόνη την καριέρα της στον χώρο του θεάματος. Κατεβαίνει στην Αθήνα όπου εμφανίζεται με επιτυχία σε μουσικές παραστάσεις και μια βραδινή έξοδος στο κοσμικό κέντρο "Κομπαρσιτα" ενθουσιάζει τον ιδιοκτήτη ο οποίος της προτείνει συνεργασία έναντι μεγάλης για την εποχή αμοιβή. Εκεί για χρόνια οι εμφανίσεις της θα προκαλέσουν "πάταγο" με όλη την αφρόκρεμα της κοσμικής Αθήνας στο πρώτο τραπέζι για να την απολαύσει και με μεγαλύτερους θαυμαστές τους μεγιστανες Νιαρχο και Ωνάση. Οι πανάκριβες και φανταχτερες τουαλέτες με καπέλα και φτερά από το εξωτερικό, το μπριο και η εκρηκτική της παρουσία αφήνουν εποχή, με τον μαέστρο Τωνη Μαρουδα να την προσφωνει "Βασίλισσα της νύχτας", έναν τίτλο που διατηρεί επάξια μέχρι και σήμερα. Στην "Κομπαρσιτα" βρίσκει και τον μεγάλο έρωτα της ζωής της στο πρόσωπο ενός από τους γοητευτικοτερους θαμώνες του μαγαζιού, προσωπικές του όμως εκκρεμότητες δεν επιτρέπουν τον γάμο, γεγονός που οδηγεί και στον χωρισμό του ζευγαριού. Απογοητευμενη φεύγει για Αμερική όπου θριαμβεύει σε γνωστά μαγαζιά της εποχής και η επιστροφή της στην Ελλάδα συνοδεύεται με συμβόλαιο με τον Φίνο για μια σειρά ταινιών και επιτυχημένων μουσικών και θεατρικών εμφανίσεων. Το '73 παντρεύεται τον δικηγόρο Ανδρέα Πολίτη με τον οποίο θα ζήσει είκοσι τρία χρόνια μέχρι τον χαμό του την οικογενειακή ευτυχία. Ηθοποιός τραγουδιστρια χορεύτρια, μια κατηγορία από μόνη της, συνεχίζει μέχρι σήμερα να αποτελεί ένα μοναδικό φαινόμενο λάμψης, ζωντανιας και αγάπης για την Ζωή, όπως ακριβώς είναι και το όνομα της. #arisloupasis #greekactors #greekactress#greekcinema #vintagegreece#zozosapountzaki