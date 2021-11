Newsroom eleftherostypos.gr

Βόρεια Ιρλανδία: Δύο ένοπλοι μασκοφόροι κατέλαβαν και έβαλαν φωτιά σε ένα λεωφορείο σε πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας νωρίς σήμερα το πρωί σε μια επίθεση η οποία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συνδέεται με τις εντάσεις για τους εμπορικούς φραγμούς μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit).

Οι άνδρες διέταξαν τον οδηγό να βγει από το όχημα προτού το περιλούσουν με καύσιμο στη Νιουτάουνουορντς, ανέφερε η αστυνομία. Κανείς επιβάτης δεν βρισκόταν στο λεωφορείο, ανέφερε η εταιρία Translink.

🎥The scene in Newtownards where a bus was hijacked and set on fire by armed, masked men.

It happened in the Abbot Drive area at around 6.30am this morning. pic.twitter.com/Rmi1V2FgHf

— Q Radio News (@qnewsdesk) November 1, 2021