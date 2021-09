Λα Πάλμα: Ποτάμια λάβας ρέουν από το ηφαίστειο στα Κανάρια Νησιά

Newsroom eleftherostypos.gr

Η λάβα από την πρώτη έκρηξη ηφαιστείου σε χερσαία περιοχή στα Κανάρια Νησιά εδώ και 50 χρόνια ανάγκασε τις αρχές να προχωρήσουν στην εκκένωση ενός ακόμα τμήματος του δήμου του Ελ Πάσο στο νησί Λα Πάλμα και να ζητήσουν από αυτούς που θέλουν να δουν το φαινόμενο από κοντά να αποφεύγουν την περιοχή.

Οι κάτοικοι από τη συνοικία Τακάντε Άλτο απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους αργά χθες και νωρίς σήμερα αφού λάβα άρχισε να ρέει από άλλη σχισμή στην πλαγιά του ηφαιστείου Κούμπρε Βιέχο, δήλωσε ο δήμαρχος του Ελ Πάσο Σέρχιο Ροντρίγκεθ στο κρατικό δίκτυο TVE. «Η λάβα που ρέει προς τη θάλασσα είναι λίγο απρόβλεπτη και έχει εκτραπεί από την πορεία της», δήλωσε ο Ροντρίγκεθ.

Περίπου 6.000 από τους 80.000 ανθρώπους που ζουν στο νησί έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους έως τώρα για να γλιτώσουν από την έκρηξη του ηφαιστείου, σύμφωνα με το TVE.

Το ηφαίστειο εξερράγη την Κυριακή, αφού το Λα Πάλμα, το βορειοδυτικότερο νησί στο αρχιπέλαγος των Καναρίων, είχε σειστεί από χιλιάδες δονήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Λάβα εκτινάχθηκε σε ύψος εκατοντάδων μέτρων στον αέρα, με αποτέλεσμα να καούν δασικές εκτάσεις ενώ ποτάμια λιωμένων πετρωμάτων κινήθηκαν προς τον ωκεανό σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή του νησιού.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί αλλά εικόνες από drone έδειξαν δύο ποτάμια μαύρης λάβας να αφήνουν πίσω τους κατεστραμμένη γη καθώς προχωρούσαν από το δυτική πλευρά του ηφαιστείου προς τη θάλασσα.

Ειδικοί λένε ότι εάν και όταν η λάβα φθάσει στη θάλασσα, θα μπορούσε να προκαλέσει περισσότερες εκρήξεις και σύννεφα τοξικών αερίων.

Drone footage shows homes being consumed by the lava flow at #LaPalma. Lava flows are slow enough to give us time to evacuate, but we can’t stop them from bulldozing their way through anything in their path. Slow but devastating. pic.twitter.com/NXRMO9g48n

— Dr. Kayla Iacovino (@kaylai) September 21, 2021