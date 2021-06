Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Μια παρέα από ψαράδες είχε βγει την καθιερωμένη βόλτα της για ψάρεμα σε ποταμό του ανατολικού Τέξας, όταν ήρθε αντιμέτωπη με μια ασυνήθιστη…ψαριά: Ένα μωρό ελαφάκι, που δεν φαινόταν να πολυσκαμπάζει από κολύμπι.

Οι καλόκαρδοι ψαράδες δεν έχασαν στιγμή. Ένας από αυτούς άρπαξε την απόχη του και περιμάζεψε το ελάφι με στοργή. Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube και αλλού, βλέπει κανείς τον άνδρα να καθησυχάζει το ζώο, χαϊδεύοντάς το για λίγη ώρα, πριν το πάρει στην αγκαλιά του για να το επιστρέψει εκεί που ανήκει: Στο δάσος και την μαμά του.

Ένα φορτηγό που μετέφερε ντοματοπελτέ στο Cambridgeshire της Αγγλίας είχε ένα μικρό ατύχημα, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποτάμι από κόκκινη σάλτσα να ξεχυθεί στον επαρχιακό δρόμο όπου ταξίδευε, δημιουργώντας ένα –εκ πρώτης όψης φρικιαστικό- θέαμα.

Όλα ξεκίνησαν όταν το φορτηγό με τον πελτέ συγκρούστηκε με ένα άλλο. Όπως ανέφερε το BBC, η μεγαλύτερη καταστροφή που προέκυψε ήταν η μετατροπή του δρόμου σε ποτάμι από ντομάτα, αφού και οι δύο οδηγοί είναι ευτυχώς καλά, με τον έναν να μεταφέρεται στο νοσοκομείο εξαιτίας μικροτραυματισμών. Ο οδηγός πήρε εξιτήριο γρήγορα. Αυτοί που δεν ξεμπέρδεψαν γρήγορα από την όλη υπόθεση, ήταν οι υπάλληλοι που εκλήθησαν στο σημείο για να καθαρίσουν.

What looked like the set of a horror film was actually thousands of squashed tomatoes. The incident on the A14 at Godmanchester yesterday evening involved two jack-knifed lorries, including one carrying tons of olive oil and tomatoes. The road reopened just before 1pm today. pic.twitter.com/xRNJ7gMpxk

Οι εικόνες και τα βίντεο από το «κόκκινο ποτάμι» έγιναν viral στα social media, ανοίγοντας την…όρεξη των δεκάδων θεατών που τα είδαν. «Λίγη μοτσαρέλα και βασιλικό να είχαμε, θα φτιάχναμε την τέλεια σαλάτα καπρέζε», σχολίασε ένας οπαδός της ιταλικής κουζίνας, με έναν άλλο, πιο «μακαρονά», να ονειρεύεται μια μεγάλη κατσαρόλα από σπαγγέτι.

Οι ελέφαντες συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο έξυπνα είδη του ζωικού βασιλείου. Στο διαδίκτυο υπάρχουν δεκάδες βίντεο που το επιβεβαιώνουν και το ακόλουθο κλιπάκι είναι ένα από αυτά.

Στο βίντεο εικονίζεται η Lemeki, μια ορφανή ελεφαντίνα που φιλοξενείται στο καταφύγιο άγριας ζωής «Sheldrick», στην Κένυα. Η Lemeki μπορεί να διαθέτει προβοσκίδα, όπως όλοι οι ελέφαντες, αλλά δεν θέλει να τη βάζει σε…τζάμπα κόπο. Όποτε διψάει, η μικρή αρπάζει το λάστιχο ποτίσματος του καταφυγίου και δεν το αφήνει, μέχρι να ξεδιψάσει.

She is an orphan in our care that was saved from a raging river. To see her now, with her stubby tusks poking through, is a reminder of how far she’s come: https://t.co/41gbnvwpt9 pic.twitter.com/NesFpe0Wkp

— Sheldrick Wildlife (@SheldrickTrust) June 2, 2021