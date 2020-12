Ευσεβείς πόθοι Ερντογάν: Εύχεται η Γαλλία να απαλλαγεί γρήγορα από τον «μπελά» Μακρόν

Newsroom eleftherostypos.gr

Σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου προέδρου εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντογάν βρήκε ευκαιρία για άλλη μια φορά να «επιτεθεί» στον Γάλλο ομόλογό του, μετά την ολοκλήρωση της προσευχής της Παρασκευής στην Αγιά Σοφιά κι ενώ πλησιάζει η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στην οποία αναμένεται να τεθεί επί τάπητος και η τουρκική προκλητικότητα.

Συγκεκριμένα, ο Ερντογάν είπε πως «Ο Μακρόν είναι ένα πρόβλημα για τη Γαλλία. Με τον Μακρόν, η Γαλλία περνά μια πολύ επικίνδυνη περίοδο. Η ελπίδα μου είναι ότι η Γαλλία θα απαλλαγεί από το πρόβλημα Μακρόν το συντομότερο δυνατόν».

#BREAKING Erdogan says he hopes France will 'get rid of Macron' as soon as possible pic.twitter.com/SoFbGjLbVW

— AFP News Agency (@AFP) December 4, 2020