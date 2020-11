Εκτακτο – ΗΠΑ – εκλογές: Πανηγυρίζει ο Τραμπ και απειλεί με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο για να σταματήσει η καταμέτρηση

Newsroom eleftherostypos.gr

ΗΠΑ-εκλογές: Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η εκλογική αναμέτρηση στις ΗΠΑ για την ανάδειξη του νέου προέδρου, καθώς στη διάρκεια της νύχτας έγινε ανατροπή και οι αριθμοί φάνηκε να διαψεύδουν τα μέχρι τότε προγνωστικά.

Παρότι οι δημοσκοπήσεις έδιναν προβάδισμα στον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, η πορεία των εκλογών ανέτρεψε το κλίμα, με στοιχηματικές εταιρείες και αγορές να αντιστρέφουν τις αρχικές εκτιμήσεις τους και να «δείχνουν» επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος ο Μπάιντεν απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του, από το Ντέλαγουεαρ, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας, υπομονής αλλά και νίκης. Σε δηλώσεις του πριν λίγο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το δικό του στίγμα λέγοντας: «Είμαστε έτοιμοι για μεγάλο εορτασμό, κερδίζουμε παντού».

Νωρίτερα, ο Τραμπ επέλεξε το Twitter για μιλήσει για «μεγάλη νίκη» αλλά σε επόμενη ανάρτησή του στην οποία έκανε λόγο για απόπειρα «κλοπής» των εκλογών το Twitter τον «τιμώρησε» χαρακτηρίζοντας την αναφορά του αμφισβητούμενη και πιθανώς παραπλανητική.

Στο πεδίο της καταμέτρησης των ψήφων, ο Τζο Μπάιντεν δείχνει σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις να διατηρεί βραχύ προβάδισμα στους εκλέκτορες έναντι του Τραμπ, ο οποίος όμως φαίνεται, σύμφωνα με προβλέψεις αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, να προηγείται σε πολιτείες- κλειδιά για την ανακήρυξη της νίκης.

Το CNN κάνει λόγο για την πιο ανορθόδοξη εκλογική νύχτα της σύγχρονης ιστορίας. Κατά διαστήματα φαινόταν εναλλάξ ο ένας και ο άλλος υποψήφιος να οδηγούνται προς πρώιμη νίκη σε σημαντικές πολιτείες. Ωστόσο επιστολικές ψήφοι και πρόωρη ψηφοφορία έκανε την καταμέτρηση να αλλάζει εντελώς πορεία.

Ευχαριστώ τον αμερικανικό λαό για τη φανταστική στήριξη, εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν απόψε υπέρ μας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο.

«Είμαστε έτοιμοι για μεγάλο εορτασμό, κερδίζουμε παντού, λέγανε ότι θα χάσουμε, τα αποτελέσματα είναι φανταστικά, ετοιμαζόμαστε να βγούμε να γιορτάσουμε. Δεν μπορούν να κλείσουν αυτή τη διαφορά».

«Δεν περιμέναμε να κερδίσουμε τη Φλόριντα και την κερδίσαμε με μεγάλη διαφορά, κερδίσαμε το Οχάιο, το Τέξας, την Τζόρτζια» συνέχισε, αναφέροντας πολιτείες στις οποίες προηγούνται οι Ρεπουμπλικάνοι. «Το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίζουμε την Πενσιλβάνια» συνέχισε εν μέσω επευφημιών.

Δεν πρόκειται για μάχη σώμα με σώμα, είναι σχεδόν αδύνατο να μας πιάσουν, πρόσθεσε.

Εν μέσω κορναρισμάτων και επευφημιών, στην πρώτη δήλωσή του από το Ντελαγουέαρ, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας στους ψηφοφόρους του, ευχαριστώντας τους για την υπομονή τους και τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία.

«Το ξέραμε πως θα τραβούσε πολύ, νιώθουμε καλά για το πού βρισκόμαστε, πιστεύουμε πως είμαστε σε τροχιά νίκης» είπε ο Μπάιντεν, ο οποίος ανέβηκε στο βάθρο με τη σύζυγό του Τζιλ. «Το ξέραμε λόγω των επιστολικών ψήφων πως θα έπαιρνε ώρες αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, δεν θα ξέρουμε το αποτέλεσμα μέχρι να μετρηθεί κάθε ψήφος, κάθε ψηφοδέλτιο» συνέχισε.

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020