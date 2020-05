Οργή λαού στις ΗΠΑ: «Ντόμινο» διαδηλώσεων για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ – Επεισόδια, λεηλασίες και καταστροφές

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι ταραχές στις ΗΠΑ επεκτείνονται μετά τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ σε αρκετές μεγάλες πόλεις καθώς δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν, για ακόμη μία μέρα, στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή τους για την αστυνομική βία.

Από το Λος Άντζελες ως το Μαϊάμι και το Σικάγο οι διαδηλώσεις με βασικό σύνθημα το «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» – τα τελευταία λόγια του Φλόιντ όταν βρισκόταν ακινητοποιημένος στο έδαφος με το γόνατο ενός αστυνομικού στον λαιμό του – ξεκίνησαν ειρηνικά, όμως στη συνέχεια ξέσπασαν επεισόδια με τους διαδηλωτές να κλείνουν δρόμους, να βάζουν φωτιές και να συγκρούονται με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να αποκαταστήσει την τάξη.

Young protesters headed from downtown Oakland through a street to a more residential neighborhood East of Lake Merritt. A few protesters are discussing whether they are headed to East 14th into East Oakland pic.twitter.com/A9Gr9vcjyz

Το θέαμα των διαδηλωτών που έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους τροφοδότησε μια αίσθηση κρίσης που ολοένα και αυξάνει στις ΗΠΑ έπειτα από εβδομάδες lockdown λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, εξαιτίας της οποίας εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει άνεργοι, με τις μειονότητες να πλήττονται περισσότερο.

Στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο υπουργείο Δικαιοσύνης φωνάζοντας «Οι ζωές των μαύρων μετρούν». Πολλοί στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τον Λευκό Οίκο όπου ήρθαν αντιμέτωποι με την αστυνομία.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει χθες ότι αν οι διαδηλωτές, που την προηγουμένη είχαν συγκεντρωθεί στην Λαφαγιέρ Σκουέρ απέναντι από τον Λευκό Οίκο, παραβίαζαν τον φράκτη, θα τους είχαν υποδεχθεί «τα αγριότερα σκυλιά και τα απειλητικότερα όπλα που έχει δει ποτέ».

Αργότερα, κατά την επίσκεψή του στο το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα, ο Τραμπ επεσήμανε ότι: «Ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ στους δρόμους της Μινεάπολiς είναι μεγάλη τραγωδία». Πρόσθεσε όμως ότι η μνήμη του Φλόιντ «ατιμάζεται από τους ταραχοποιούς, τους πλιατσικολόγους και τους αναρχικούς» και απηύθυνε έκκληση να υπάρξει «συμφιλίωση, όχι μίσος», και να αποδοθεί «δικαιοσύνη», αντί να επικρατεί «χάος».

This is outrageous.

Driving police vehicles into crowds of protestors is not deescalation.

Shoving and beating nonviolent people is not deescalation.

If NYPD's intent is to keep folks safe, this isn't it. pic.twitter.com/HDlnLcdwqH

— NYC Council Speaker Corey Johnson (@NYCSpeakerCoJo) May 31, 2020