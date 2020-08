Η «Μαρία η άσχημη» τόπλες στο Instagram – «Βροχή» τα like

View this post on Instagram

" Είμαι ένα κωλόπαιδο, δύσκολος άνθρωπος και ακόμα πιο δύσκολος συνεργάτης " Αυτά είναι κάποια λόγια που κυκλοφορούν για μένα στη δουλειά μου. Είναι γνωστόν τοις πάσι ότι κάθε άνθρωπος πασχίζει και ιδρώνει για μια τέτοια φήμη. Έτσι πάσχισα και ιδρωσα και εγώ! Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν να βγει αυτή η φήμη αλλά κ όσους βοηθάνε ακόμα και σήμερα! Thanks guys, thanks and love you too ♥️♥️♥️♥️