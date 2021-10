Blackout διαρκείας σε Facebook, Instagram και WhatsApp – Κατάρρευση της μετοχής στη Wall Street

Newsroom eleftherostypos.gr

Εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες του Facebook και του Instagram δεν έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους εδώ και αρκετή ώρα.

«Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο». Αυτό είναι το μήνυμα που βλέπουν εδώ και λίγη ώρα εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες του Facebook ενώ ανάλογο μήνυμα εμφανίζεται σε πολλούς χρήστες στο Instagram. Σημειώνεται ότι η μετοχή της εταιρείας αυτή την ώρα στη Wall Street υποχωρεί κατά 6%.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Facebook, Aντι Στόουν με ανάρτησή του στο Twitter γνωστοποίησε πως η εταιρεία γνωρίζει ότι πολλοί χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν και πως «δουλεύουμε για να επανέλθουν τα πράγματα στο φυσιολογικό το συντομότερο δυνατόν».

Όπως ήταν φυσικό στο twitter στήθηκε ένα πολύ μεγάλο πάρτι και τα hashtags #instagramdown και #facebookdown εκτοξεύτηκαν

pic.twitter.com/1yNEUjLc6D — Tamer Hamam ¦¦ قائد أركان تويتر (@tamerhamam_) October 4, 2021

because you always fall 🤔 pic.twitter.com/ilysI7RouD — Santiago Brown (@SantiBrown8) October 4, 2021

Mark Zuckerberg right now pic.twitter.com/L0BmTIrXoN — Tahir Iqbal (@Tahiriqbal095) October 4, 2021

Η πλατφόρμα των σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων μηνιαίων χρηστών διανύει μια από τις χειρότερες κρίσεις για τη φήμη της τις τελευταίες δυο εβδομάδες, εξαιτίας των αποκαλύψεων μιας μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος.

Πρώην μηχανικός υπεύθυνη προϊόντος στο Facebook, η Φράνσις Χόγκεν διέρρευσε πολλά εσωτερικά έγγραφα, συγκεκριμένα στη Wall Street Journal, και κατηγόρησε τον όμιλο ότι “(επιλέγει) το όφελος παρά την ασφάλεια”, των χρηστών του, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή από το αμερικανικό δίκτυο CBS.

Δεν είναι λίγοι οι χρήστες εκείνοι που συνδέουν την σημερινή κατάσταση με τις αποκαλύψεις της μάρτυρος Φράνσις Χάουγκεν.

Η τριαντάχρονη πρώην υπεύθυνη προϊόντων στο Facebook Χάουγκεν αναμένεται να καταθέσει αύριο, Τρίτη, στην Επιτροπή Εμπορίου της αμερικανικής Γερουσίας. Χθες ο δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, μέλος της Επιτροπής αυτής, εξύμνησε το θάρρος της μάρτυρος δημοσίου συμφέροντος.

Πριν αποχωρήσει από την επιχείρηση, τον Μάιο, η Φράνσις Χάουγκεν πήρε μαζί της πολλά έγγραφα από εσωτερικές έρευνες στο μέσο και τα εμπιστεύτηκε κυρίως στην Wall Street Journal.

Σε άρθρο που δημοσίευσε στα μέσα του Σεπτεμβρίου, η εφημερίδα αποκάλυψε, στηριζόμενη σε αυτές τις πληροφορίες, ότι η επιχείρηση έκανε έρευνες για το δίκτυό της Instagram για τρία χρόνια για να αποτιμήσει την επίδρασή του στους εφήβους.

Οι έρευνες έδειξαν κυρίως ότι το 32% των εφήβων κρίνει ότι η χρήση του Instagram τους έδινε μια πιο αρνητική εικόνα για το σώμα τους όταν ήδη δεν ήταν ευχαριστημένοι από αυτήν που είχαν.

Πριν την προβολή του 60 minutes, μάλιστα, ο αντιπρόεδρος του facebook, Νικ Κλεγκ, είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο CNN, προκειμένου να μετριάσει τις πιθανές ζημιές από την συνέντευξη της Χάουγκεν.