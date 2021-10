Οδηγός κινηματογράφου: Εγκλήματα, ζωές και χρόνος – Όλες οι νέες ταινίες

Κώστας Ζαλίγκας

Οι βραβευμένες στα φεστιβάλ ταινίες έχουν τον πρώτο λόγο αυτή την εβδομάδα, αλλά οι επιλογές είναι και πάλι ποικίλες και καλύπτουν ευρύ φάσμα προτιμήσεων.

ΚΒΟ ΒΑΝΤΙΣ, ΑΪΝΤΑ; ****

(QUO VADIS, AIDA?)

ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, 2020

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΤΖΑΣΜΙΛΑ ΖΜΠΑΝΙΤΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΓΙΑΣΝΑ ΝΤΟΥΡΙΣΙΤΣ, ΜΠΟΡΙΣ ΙΣΑΚΟΒΙΤΣ

Καθώς οι Σέρβοι εισβάλλουν στη Σρεμπρένιτσα το καλοκαίρι του 1995 και όλα δείχνουν ότι θα ακολουθήσει σφαγή, η διερμηνέας Αϊντα που εργάζεται στον κεντρικό σταθμό των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή προσπαθεί να σώσει τα μέλη της οικογένειάς της από την επερχόμενη εκτέλεση. Χωρίς να πλατειάζει λεπτό και με μεγάλη ευστοχία σε αυτό που θέλει να πει, η ταινία της Τζασμίλα Ζμπάνιτς είναι μια αγωνιώδης και πολύ σφιχτοδεμένη καταγραφή του εγκλήματος μέσα από τα μάτια μιας γυναίκας που είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για τους δικούς της ανθρώπους. Εξαιρετική και πολύ εκφραστική η Γιάσνα Ντούρισιτς στον ομώνυμο ρόλο που σηκώνει το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας στους ώμους της.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΚΟ ***

(THERE IS NO EVIL)

ΙΡΑΝ, 2020

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΡΑΣΟΥΛΟΦ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΕΣΑΝ ΜΙΡΟΣΕΪΝΙ, ΣΑΓΚΑΧΙΕΓΚ ΣΟΥΡΙΑΝ

Το βραβευμένο με Χρυσή Αρκτο στο Βερολίνο «Δεν υπάρχει κακό» παρουσιάζει τέσσερις διαφορετικές ιστορίες με κοινό παρανομαστή το γεγονός ότι οι κεντρικοί του ήρωες εμπλέκονται στις εκτελέσεις θανατοποινιτών. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο Μοχαμάντ Ρασούλοφ δείχνει με νατουραλιστικό τρόπο μέρος της καθημερινότητας της ζωής στην Τεχεράνη και την περιφέρεια του Ιράν, δίνοντάς μας μια ακόμα ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι τα ζητήματα είναι κοινά, άσχετα με το μέρος του πλανήτη που κατοικεί κανείς. Το πώς συνδέονται οι τελείες που αφήνουν πίσω τους οι ιστορίες είναι ζήτημα που αφορά προσωπικά τον καθένα μας.

ΑΝΑΜΝΗΣΗ **

(MEMORIA)

ΤΑΪΛΑΝΔΗ, ΚΟΛΟΜΒΙΑ, 2021

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΠΙΤΣΑΤΠΟΝΓΚ ΒΙΡΑΣΕΤΑΚΟΥΝ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΤΙΛΝΤΑ ΣΟΥΙΝΤΟΝ, ΕΛΚΙΝ ΝΤΙΑΖ

Μια Σκοτσέζα που καλλιεργεί ορχιδέες στο Μεντεγίν της Κολομβίας επισκέπτεται την αδελφή της που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Μπογκοτά. Ενα βράδυ ξυπνά από έναν ισχυρό, ακαθόριστο θόρυβο που αποδεικνύεται ότι μπορεί να ακούσει μόνο εκείνη. Η ψυχική της ισορροπία απειλείται, καθώς αναζητά την ταυτότητα του ήχου και την πηγή του.

Βραβευμένη στις Κάννες, η «Ανάμνηση» είναι η πρώτη ταινία του Ταϊλανδού σκηνοθέτη μακριά από την πατρίδα του και αποτελεί την απόπειρά του να μας κάνει να στοχαστούμε πάνω στο πώς παρελθόν και παρόν, φύση και άνθρωπος, όνειρα και αναμνήσεις είναι όλα άμεσα διασυνδεδεμένα, αρκεί να έχεις το «αφτί» για να τα ακούσεις. Κι ενώ είναι σαφώς ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι η ταινία σού δίνει το χώρο να σκεφτείς και να βυθιστείς στη χαμηλότονη αφήγησή της, οι σεναριακές ιδέες παραμένουν σε σύγχυση.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Μόνη με τα όνειρά της **. Του Πάολο Λικάτα με τους Τάνια Μπαμπάτσι, Κάτια Γκρέκο

Οι γονείς της 11χρονης Λουτσία φεύγουν μετανάστες στο Παρίσι κι εκείνη την αφήνουν πίσω στην αυστηρή και σκληρή γιαγιά της, στο χωριό τους στη Σικελία. Η μικρή ονειρεύεται τη στιγμή που οι γονείς της θα επιστρέψουν στο χωριό για τα Χριστούγεννα, αλλά μέχρι τότε θα έχει γευτεί τη γλυκιά και ανέμελη ζωή ενός παιδιού της ηλικίας της και παράλληλα μερικές πικρές και σκληρές εμπειρίες. Η ιστορία ενηλικίωσης μιας πιτσιρίκας στη Σικελία της δεκαετίας του ’60 πατάει γερά στα πόδια της σε αυτά που θεωρητικά θέλει να πει, αλλά δεν αποφεύγει τα κλισέ και τις εύκολες λύσεις.

Minamata**. Του Αντριου Λέβιτας με τους Τζόνι Ντεπ, Χιρογιούκι Σανάντα

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ο κορυφαίος φωτογράφος, που πλέον όμως βρίσκεται σε παρακμή, Γιουτζίν Σμιθ, αναλαμβάνει να αναδείξει για το περιοδικό «Life» τις επιπτώσεις της μόλυνσης του νερού στον τοπικό πληθυσμό στη Μιναμάτα της Ιαπωνίας από το εργοστάσιο της Chisso. Παρά τις απειλές που δέχεται και τα εμπόδια που ο ίδιος κυρίως βάζει στον εαυτό του, καταφέρνει να δημοσιεύσει τις φωτογραφίες με τα θύματα της μόλυνσης του νερού προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή. Μια χαμένη ευκαιρία να αναδειχθεί εκ νέου ένα πολύ σοβαρό και πάντα επίκαιρο ζήτημα. Κυρίως γιατί παρουσιάζεται μια στρογγυλοποιημένη εκδοχή των γεγονότων, αλλά και γιατί τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει αναλάβει ο Τζόνι Ντεπ, ο οποίος ερμηνεύει σαν να βρίσκεται στο πλατό των «Πειρατών της Καραϊβικής»… χωρίς το χρυσό δόντι.

Γκαγκάριν**. Των Φανί Λιατάρ, Ζερεμί Τρουλ με τους Αλσένι Μπαθιλί, Λίνα Κούντρι

Ο νεαρός Γιούρι προσπαθεί να κάνει εργασίες συντήρησης στο συγκρότημα εργατικών κατοικιών που μένει στο Παρίσι προκειμένου αυτό να μην κατεδαφιστεί. Οταν όμως θα παρθεί η συγκεκριμένη απόφαση και οι κάτοικοι το εγκαταλείψουν, εκείνος θα μείνει τελευταίος ένοικος μετατρέποντας το διαμέρισμά του σε διαστημικό σταθμό. Είναι δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, για αυτή την ιστορία να διαπεράσει την οθόνη και να σε κάνει να νιώσεις κι εσύ την αγωνία του νεαρού πρωταγωνιστή που βλέπει να χάνει το σπίτι του και να μένει χωρίς στέγη. Το ίδιο το θέμα, αλλά και ο «παιδικός» χειρισμός του δεν έχουν τη δύναμη και την ένταση να αγγίξουν τον θεατή.

Venom: Let there be carnage. Του Αντι Σέρκις με τους Τομ Χάρντι, Μισέλ Ουίλιαμς

Ο Εντι Μπροκ αποπειράται να αναγεννήσει την καριέρα του με το να πάρει συνέντευξη από τον κατά συρροήν δολοφόνο Κλέτους Κάσαντι, ο οποίος γίνεται ξενιστής για τον Κάρναζ και καταφέρνει να το σκάσει από τη φυλακή.

Ο Ρον χάλασε. Κινούμενα σχέδια των Ζαν-Φιλίπ Βάιν, Σάρα Σμιθ

Οι ξεκαρδιστικές δυσλειτουργίες του Ρον, στην εποχή των social media, τον μπλέκουν μαζί με τον Μπάρνεϊ σε ένα γεμάτο δράση ταξίδι, μέσα από το οποίο το αγόρι και το ρομπότ του μαθαίνουν να ζουν και να απολαμβάνουν το υπέροχο χάος της αληθινής τους φιλίας.

