Daft Punk: Ο επίλογος και τα highlights

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ, [email protected]

Μπορείτε να θυμηθείτε πότε χορέψατε δίχως αύριο για πρώτη φορά το «One more time»; Πότε κλέψατε πέντε λεπτά από την καθημερινότητά σας για να χαλαρώσετε και να ταξιδέψετε για πρώτη φορά με το «Veridis Quo»; Πότε ερωτευθήκατε ξανά ακούγοντας για πρώτη φορά το «Something about us»; Κι όμως, έχουν περάσει είκοσι ολόκληρα χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ των Daft Punk, «Discovery».

Tο άλμπουμ που έκανε το γαλλικό ντουέτο σταρ πρώτου μεγέθους και μας τους επανασύστησε ως ρομπότ που έκρυβαν τα πρόσωπά τους με δύο φουτουριστικά κράνη κυκλοφόρησε στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2001. Οπως και το ντεμπούτο τους, «Homework», έγραψε ιστορία στην ηλεκτρονική, χορευτική μουσική της εποχής μας και επηρέασε μια σειρά από καλλιτέχνες που θέλησαν να βαδίσουν στα χνάρια του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Κάνιε Γουέστ, που λίγα χρόνια αργότερα έγραψε το τραγούδι του, «Stronger», δανειζόμενος τα φωνητικά του «Harder, Better, Faster, Stronger», ενώ το 2008 κυκλοφόρησε έναν ολόκληρο δίσκο, το «808 ’s & Heartbreak», χρησιμοποιώντας το Auto-Τune για να παραμορφώσει τα φωνητικά του, όπως έκαναν οι Daft Punk στο «One more time» και σε άλλα κομμάτια του «Discovery».

Διαφορετικές επιρροές

Το δεύτερο άλμπουμ των Daft Punk ήταν σαφώς διαφορετικό από το εκπληκτικό ντεμπούτο τους, το «Homework» του 1997. Εκείνο ήταν «ωμή» ηλεκτρονική μουσική, όπως έλεγαν οι ίδιοι, ενώ στο «Discovery» μπορεί κανείς να ακούσει επιρροές από ντίσκο, R&B, garage house και πολλά άλλα είδη μουσικής που το ντουέτο λατρεύει. «Ηταν μια εξερεύνηση στη δομή των τραγουδιών και στις μουσικές φόρμες. Το άλμπουμ αντικατοπτρίζει τις παιδικές αναμνήσεις μας, όταν ακούγαμε μουσική με μια πιο αθώα και παιχνιδιάρικη διάθεση», έλεγε ο Τομά Μπανγκαλτέρ σε συνέντευξή του. Προς επιβεβαίωση των λεγομένων του, οι Daft Punk ανέθεσαν στον αγαπημένο τους Ιάπωνα σχεδιαστή manga και anime, τον Leiji Matsumoto, να φτιάξει βιντεοκλίπ για κάθε τραγούδι του άλμπουμ με τη δική του αισθητική. Το αποτέλεσμα έγινε anime ταινία με τίτλο «Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem» με σάουντρακ όλο το άλμπουμ των Daft Punk.

Η ηχογράφηση του «Discovery» έγινε στο σπίτι του Τομά Μπανγκαλτέρ στο Παρίσι από το 1998 έως το 2000. Το πρώτο κομμάτι που ηχογράφησαν ήταν το «One more time», που έγινε club anthem με μεγάλη ευκολία στις πίστες όλου του κόσμου. Οι Daft Punk το άφησαν στο «ράφι» για δύο ολόκληρα χρόνια πριν καταλήξουν ότι όντως πρόκειται για κομμάτι που θα έγραφε ιστορία στην ηλεκτρονική μουσική, όπως οι ίδιοι στόχευαν.

Σε αντίθεση με το επόμενο άλμπουμ, το «Human after all», που οι ίδιοι δεν ήθελαν να κάνουν ολόκληρη εκστρατεία για την προώθησή του, το «Discovery» ήταν κάτι σαν το μπλοκμπάστερ της καριέρας τους. «Γεια σας, είμαστε οι Daft Punk και κατασκευαστήκαμε για να γράφουμε μουσική και να διασκεδάζουμε», έλεγαν τα ρομπότ στο βίντεο που σύστησε το άλμπουμ στον Τύπο. Και συνέχιζαν: «Δεν θυμόμαστε πολλά για τον Τομά Μπανγκαλτέρ και τον Γκι-Μανουέλ ντε Ομέμ-Κριστό, αλλά ο κόσμος λέει ότι πρόσφεραν πάρα πολλά στην επιτυχία μας, οπότε τους ευχαριστούμε για αυτό».

Πρόσθεσαν, επίσης, ότι «στις 9:09 της 9ης Σεπτεμβρίου του 1999, καθώς δουλεύαμε στο στούντιο, το sampler μας καταστράφηκε από μια έκρηξη. Επρεπε να κάνουμε μεγάλη εγχείρηση αναδόμησης και όταν ανακτήσαμε τις αισθήσεις μας, διαπιστώσαμε ότι γίναμε ρομπότ». Εκτός από την ταινία «Interstella 5555», που έκανε πρεμιέρα στις Κάννες δύο χρόνια μετά το άλμπουμ, οι Daft Punk έφτιαξαν ένα site, το Daft Club, στο οποίο παρείχαν αποκλειστικά κομμάτια και μπόνους υλικό στα μέλη του. Οι ενδιαφερόμενοι αποκτούσαν πρόσβαση χρησιμοποιώντας τον κωδικό που έβρισκαν με την αγορά του άλμπουμ. «Ηταν ένας τρόπος να επιβραβεύσουμε όσους αγόρασαν το CD», έλεγαν οι ίδιοι αργότερα.

Ο Τύπος υποδέχθηκε το «Discovery» μουδιασμένα… Οπως οι θαυμαστές, έτσι και οι δημοσιογράφοι περίμεναν να ακούσουν κάτι αντίστοιχο του «Homework» και τα πρώτα σχόλια δεν ήταν και πολύ εγκωμιαστικά. Με τα χρόνια, βέβαια, το «Discovery» απέκτησε το στάτους που του αξίζει και πλέον θεωρείται ένα από τα κορυφαία άλμπουμ της δεκαετίας του 2010. Τα πρόσφατα νέα της διάλυσής τους μας δίνουν έναν ακόμη λόγο να αφήσουμε αυτό το άλμπουμ να παίξει χωρίς διακοπές… one more time.

Από την έντυπη έκδοση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr