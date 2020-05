Πέθανε ο διάσημος ηθοποιός Τζέρι Στίλερ

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέρι Στίλερ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου. Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε με μήνυμα του στο twitter ο γιος του βετεράνου κωμικού, επίσης ηθοποιός, Μπεν Στίλερ.

«Ανακοινώνω με λύπη ότι ο πατέρας μου Τζέρι Στίλερ έφυγε από τη ζωή από φυσικά αίτια. Ήταν ένας εξαιρετικός πατέρας και παππούς και ένας πραγματικά αφοσιωμένος σύζυγος στην Αν, περισσότερο από 60 χρόνια. Θα μας λείψεις πολύ. Σ΄αγαπώ, μπαμπά», έγραψε ο Μπεν Στίλερ.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

— Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020