Newsroom eleftherostypos.gr

Η πανδημία του ιού της ΤΕΧΝΗΣ συνεχίζεται παγκόσμια και διαδικτυακά από την καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης, τη Βιέννη, με σύμμαχο τον ΗΦΑΙΣΤΟ και την Ελληνική ομογένεια

Η διαδικτυακή εικαστική έκθεση “The Pandemic of ARTvirus“, στην ιστοσελίδα www.art-profiles.net αποδεικνύει, με αφορμή τις δύσκολες μέρες που περνά η ανθρωπότητα ότι η τέχνη μπορεί να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά της πανδημίας αλλά όμως με θετικό πρόσημο.

Τον ίδιο σύμμαχο χρησιμοποιεί και η ιστοσελίδα www.hephaestuswien.com της ελληνικής και κυπριακής ομογένειας στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης, στη Βιέννη. Αυτή η ιστοσελίδα είναι δημιούργημα του Αυστριακού, ελληνικής καταγωγής, Georg Gstrein, και παρουσιάζει θέματα της ελληνικής και της παγκόσμιας επικαιρότητας σε διαφορετικές γλώσσες (ελληνικά, γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά) και φυσικά θέματα που αφορούν άμεσα την ελληνική διασπορά. Ταυτόχρονα, ο Georg Gstrein, δημιούργησε το ομογενειακό ραδιόφωνο Hephaestus radio που κατορθώνει να ενώνει μέσα από τις εκπομπές του σταθμού τους Έλληνες και Κύπριους ομογενείς με τις πατρίδες τους, εκπέμποντας παγκόσμια και διαδικτυακά σε περισσότερες από 120 χώρες.

Έχοντας λοιπόν όλα τα απαιτούμενα εχέγγυα για παγκόσμια προβολή της εικαστικής διαδικτυακής έκθεσης “The Pandemic of ARTvirus“, η ιστοσελίδα www.hephaestuswien.com και το ομογενειακό ραδιόφωνο Hephaestus Radio προβάλλουν την έκθεση από την καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης, τη Βιέννη, ακολουθώντας το όραμα του Georg Gstrein, οι Έλληνες και Κύπριοι ομογενείς να έχουν βήμα προς όλες τις μορφές πολιτισμού.

Αρκεί ένα μικρό πάτημα στο εικονίδιο της έκθεσης “The pandemic of ARTvirus” στη δεξιά πλευρά της ιστοσελίδας www.hephaestuswien.com για να ταξιδέψετε στην ΤΕΧΝΗ!

Παράλληλα η πολιτιστικού περιεχομένου ιστοσελίδα www.art-profiles.net αποτελεί το δημιούργημα του εκπαιδευτικού Δημήτρη Λαζάρου, που στο πρόσφατο παρελθόν έχει οργανώσει και συνεχίζει να οργανώνει επιτυχημένες εικαστικές θεματικές εκθέσεις.

Ο ίδιος με έκτακτες εκπομπές παρουσιάζει προσωπικότητες από διαφορετικά πεδία Τέχνης στο Hephaestus Radio μέσα από την πολιτιστική του εκπομπή «Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ».

Υποστηρίζοντας την καλή δύναμη που έχει το διαδίκτυο, οργάνωσε και παρουσίασε στην ιστοσελίδα του www.art-profiles.net από την πρώτη στιγμή που επιβλήθηκαν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τη διαδικτυακή εικαστική έκθεση με τίτλο “The Pandemic of ARTvirus“. Η ιστοσελίδα μετρά πλέον περισσότερους από 1.000 επισκέπτες καθημερινά, αριθμός τουλάχιστον ικανοποιητικός για τα εικαστικά, που βρίσκονται συνήθως πίσω από τα φώτα των προβολέων.

Ήδη 120 τουλάχιστον σύγχρονοι εικαστικοί, που ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς, παρουσιάζουν έργα τους (ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, installation, video art) στα 3 photo albums με τα ακόλουθα εννοιoλογικά πλαίσια, στον τομέα της ιστοσελίδας WebExhibitions:

ARTvirusHEALTH: Το έργα αναφέρονται στην εποχή που διανύουμε, όπου η Υγεία μας δοκιμάζεται από ιούς γρίπης, με αποτέλεσμα ακόμη και τον εγκλεισμό μας, προκειμένου να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε τους άλλους.

ARTvirusEARTH: Η γη και η φύση μάς κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, και φυσικά η πανδημία των ανθρώπινων παρεμβάσεων που την καταστρέφουν με πιο αργούς ή πιο γοργούς ρυθμούς είναι πλέον ορατή. Η ρεαλιστική ή “διαφορετική” εικαστική ματιά σχετικά με το παραπάνω θέμα μέσα από το έργα που προτείνονται, σίγουρα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

ARTvirusHUMANITY: Ήδη το χαμόγελο στην καθημερινότητα σβήνει και η κατάθλιψη και οι κρίσεις στις ανθρώπινες σχέσεις είναι συχνό φαινόμενο. Οικονομική κρίση, καταστροφή του περιβάλλοντος, ιοί, σύγχρονα φαινόμενα που τα social media ανέδειξαν ακόμη περισσότερο, ενώ προϋπήρχαν, όπως bullying, παιδεραστία, ενδοοικογενειακή βία, εξάρτηση από… (κενά που συμπληρώνται από τα ίδια τα έργα των εικαστικών), κρίση ακόμη και στις ερωτικές σχέσεις. Η ιδιαίτερη εικαστική ματιά των σύγχρονων δημιουργών μπορεί να τα καταδείξει, να αφυπνίσει ή και να αποδώσει ή να αποζητήσει αυτή την αισιόδοξη μελλοντική εικόνα που όλοι φανταζόμαστε, γιατί είναι δύσκολο να υπάρξει στην πραγματικότητα και μάλιστα στο άμεσο μέλλον.

Υπάρχει η δυνατότητα τέλος, για συμμετοχή εικαστικών με ART videos στην ενότητα ARTvirus#VIDEOS.

Η συμμετοχή στην έκθεση είναι ΔΩΡΕΑΝ!!!

>>Οι εικαστικοί, και όχι μόνο από την Ελλάδα, που θέλουν να μετάσχουν, μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω e-mail: dimitriolazarou@gmail.com