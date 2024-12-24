Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία που εφαρμόζεται στα σούπερ μάρκετ, δεν έχει τη μορφή υποχρεωτικού μέτρου αλλά συμμετέχουν σε αυτή οικειοθελώς οι επιχειρήσεις, με στόχο την περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού σε βασικά αγαθά.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
24/12/2024
|
16:46
Πρόστιμο 314.389 ευρώ σε τρεις εταιρείες βρεφικών ειδών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
|Εμπορική Ονομασία Προμηθευτή (για επώνυμα προϊόντα) ή PL
|Επωνυμία προϊόντος
|Αριθμός κωδικών
|Ποσοστιαία μείωση τιμής ραφιού
|Ημερομηνία εφαρμογής
|ALFA-ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗ
|ALFA Πίτες-σφολιάτες και συναφή
|8
|5% έως 10%
|01/11/2024
|ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
|Καφές (διάφορες γεύσεις)
|2
|8%
|05/11/2024
|ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
|ΦΡΕΣΚΟ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ARLA LIGHT 16% 200G
|1
|8%
|05/11/2024
|ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
|ΠΟΥΤΙΓΚΑ/ΚΡΕΜΑ ARLA PROTEIN (διάφορες γεύσεις)
|3
|10%
|19/11/2024
|ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
|ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑ ARLA PROTEIN (ΣΟΚ.)
|3
|8%
|19/11/2024
|BARILLA HELLAS
|Κριθαράκι MISKO (διάφορες συσκευασίες)
|6
|7% έως 12%
|21/10/2024
|BARILLA HELLAS
|Μακαρόνια MISKO (διάφορες συσκευασίες)
|15
|5% έως 7%
|23/10/2024
|BEIERSDORF HELLAS
|LIPOSAN (διάφορες συσκευασίες)
|4
|7%
|21/10/2024
|BEIERSDORF HELLAS
|Hansaplast (διάφορες συσκευασίες)
|2
|7%
|21/10/2024
|COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
|Φρουτοποτό FRULITE (διάφορες συσκευασίες)
|9
|8%
|03/12/2024
|COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
|COCA COLA ZERO ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΕΙΝΗ (διάφορες συσκευασίες)
|2
|6%
|03/12/2024
|COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
|ΓΚΑΖΟΖΑ SPRITE ZERO (διάφορες συσκευασίες)
|3
|6%
|03/12/2024
|COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
|ΑΝΑΨYKΤΙΚΟ SCHWEPPES PINK GRAPEFRUIT
|2
|6%
|03/12/2024
|COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
|ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ ΠΟΤΟ POWERADE
|3
|12%
|03/12/2024
|COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
|ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ TSAKIRIS ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ
|2
|6%
|03/12/2024
|COLGATE PALMOLIVE
|SOFLAN ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 900ML
|1
|5%
|21/10/2024
|COLGATE PALMOLIVE
|ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ SOUPLINE (διάφορες συσκευασίες)
|8
|12%-14%
|19/11/2024
|COLGATE PALMOLIVE
|AJAX ΑΣΠΡΟΣ ΣΙΦΟΥΝΑΣ 1LT
|2
|5%
|21/10/2024
|COLGATE PALMOLIVE
|ΥΓΡ.ΠΙΑΤΩΝ PALMOLIVE EXOT.ORC.675ML
|1
|8%
|05/11/2024
|COLGATE PALMOLIVE
|ΟΔ/ΜΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη)
|2
|5% έως 8%
|21/10/2024
|COLGATE PALMOLIVE
|ΟΔ/ΤΣΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη)
|4
|5% έως 8%
|21/10/2024
|COLGATE PALMOLIVE
|ΣΤΟΜ/ΚΟ ΔΙΑ/ΜΑ PERIOGARD ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΥΛΩΝ 400ml
|1
|5%
|21/10/2024
|CONDITO
|Κέτσαπ, μαγιονέζα
|2
|10% έως 14%
|01/11/2024
|ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
|CAJOLINE (διάφορες συσκευασίες)
|25
|5%
|14/10/2024
|ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
|ΟΜΟ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 65 ΠΛ
|1
|8%
|05/11/2024
|ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
|ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX (διάφορες συσκευασίες)
|8
|7%
|14/10/2024
|ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
|ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ DOVE (διάφορες συσκευασίες)
|14
|7% έως 9%
|05/11/2024
|ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
|AIM ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ
|4
|6%
|14/10/2024
|ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
|AXE STICK
|6
|7%
|14/10/2024
|ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
|ULTREX ΣΑΜΠΟΥΑΝ
|4
|5%
|14/10/2024
|ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
|HELLMANNS ΣΑΛΤΣΕΣ
|10
|5%
|14/10/2024
|ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
|ZWAN LUNCHEON MEAT
|3
|8%
|14/10/2024
|ELBISCO AE
|ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΒΟΣΙΝΑΚΗ
|3
|5% έως 7%
|05/11/2024
|ELBISCO AE
|ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΟΣΙΝΑΚΗ
|5
|7%
|29/10/2024
|ELBISCO AE
|ΚΕΙΚ, ΤΡΙΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ, ΜΑΓΙΑ
|4
|5% έως 8%
|05/11/2024
|EURIMAC
|ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΒΕΛ (διάφορες συσκευασίες)
|5
|7%
|29/10/2024
|FLORA FOOD GROUP
|ΑΛΤΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1L
|1
|5%
|15/12/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|GOUDA ΦΕΤΕΣ NOYNOY 340GR
|1
|10% έως 18%
|29/10/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|ΚΡΕΜΕΣ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
|9
|6%
|29/10/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ ΝΟΥΝΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 300G
|1
|6%
|05/11/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ
|3
|6%
|29/10/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|MILNER ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300GR
|1
|10% έως 17%
|29/10/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες μορφές και συσκευασίες)
|8
|6% έως 12%
|29/10/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΝΟΥΝΟΥ
|2
|5% έως 8%
|29/10/2024
|JACOBS DOUWE EGBERTS
|ΚΑΦΕΣ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|5% έως 8%
|29/10/2024
|JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
|Σαμπουάν, αφρόλουτρα και συναφή
|17
|5% έως 10%
|23/10/2024
|JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
|ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ LISTERINE (διάφορες συσκευασίες)
|4
|5% έως 10%
|22/10/2024
|JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
|ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β.
|1
|5% έως 8%
|23/10/2024
|HALEON ΕΛΛΑΣ
|COREGA POWER MAX
|1
|5% έως 15%
|14/10/2024
|LEADER AE
|ΡΟΦΗΜΑΤΑ HIPRO/ALPRO
|4
|5% έως 20%
|23/10/2024
|LOREAL HELLAS
|ΣΑΜΠΟΥΑΝ FRUCTIS (διάφορες συσκευασίες)
|6
|7%
|05/11/2024
|MARS HELLAS
|BEN’S ΡΥΖΙ (διάφορες συσκευασίες)
|4
|5%
|01/11/2024
|MARS HELLAS
|WHISKAS/PERFECT FIT/PEDIGREE/DENTASTIX τροφές για γάτες και σκύλους
|10
|8%
|05/11/2024
|MONDELEZ
|ΤΥΡΙ COTTAGE CHEESE/PHILADELPHEIA
|3
|8% έως 10%
|01/11/2024
|MONDELEZ
|ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7 DAYS
|5
|8% Έως 20%
|01/11/2024
|NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
|ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ GOURMEM REVELATIONS
|3
|8% έως 11%
|03/12/2024
|NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
|ΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ PURINA
|3
|6% έως 11%
|04/12/2024
|NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
|Κρέμα βρεφικής ηλικίας GERBER
|2
|6%
|12/03/2024
|NUMIL HELLAS A.E
|APTAMIL 1 400GR (όλες οι ηλικίες)
|3
|5%
|24/10/2024
|NUMIL HELLAS A.E
|HIPRO PUDDING (διάφορες γεύσεις)
|3
|7%
|24/10/2024
|NUMIL HELLAS A.E
|ALPRO ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΟΓΙΑΣ
|2
|5%
|24/10/2024
|NUTRIA Α.Ε.
|ΙΩΝΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΙΚΟ
|2
|13%
|25/11/2024
|NUTRIA Α.Ε.
|ΙΩΝΙΣ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
|3
|13%
|25/11/2024
|PEPSICO HELLAS ABEE
|ΣΝΑΚ LAY’S
|3
|10%
|06/11/2024
|PEPSICO HELLAS ABEE
|ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ CHEETOS 100G
|1
|9%
|06/11/2024
|PEPSICO HELLAS ABEE
|ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ LAY’S
|2
|10%
|06/11/2024
|PEPSICO HELLAS ABEE
|ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ/ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΗΒΗ
|3
|11%
|06/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA
|1
|5% έως 8%
|05/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΡΟΔΕΛΕΣ ΘΡΑΨΑΛΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA CAPRITSOS 400G
|1
|8%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 250G
|1
|8%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΓΑΡΙΔΕΣ PESCANOVA ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΝΔΟΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 350G
|1
|8%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ PESCANOVA 310G
|1
|8%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΓΑΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕ PESCANOVA 240G
|1
|8%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|FISH STICKS PESCANOVA 450G
|1
|18%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ PESKITOS 320G
|1
|18%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|FISH STICKS PESCANOVA ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 300G
|1
|18%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|PESCANOVA ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΑΝΑΡΙΣΜΑ ΚΤΨ 250G
|1
|13%
|08/11/2024
|S.C. JOHNSON HELLAS
|DUCK TOTAL ACTION GEL 750ML
|2
|49% έως 50%
|19/11/2024
|S.C. JOHNSON HELLAS
|PRONTO GLORY ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|17%
|19/11/2024
|S.C. JOHNSON HELLAS
|PRONTO ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΛΑ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|16%
|19/11/2024
|S.C. JOHNSON HELLAS
|GLORY ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ
|2
|16%
|19/11/2024
|SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
|ΜΑΝΤΗΛΙΑ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ (διάφορες συσκευασίες)
|2
|10% έως 12%
|05/11/2024
|SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
|ΔΙΣΚΟΙ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ SETTE
|2
|10%
|26/11/2024
|SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
|MY SOFT ΜΠΑΤΟΝΕΤΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|11%
|05/11/2024
|SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
|MY SOFT ΒΑΜΒΑΚΙ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|12%
|05/11/2024
|SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
|ΒΑΜΒΑΚΙ SEPTONA ECOLIFE 100G
|1
|8%
|19/11/2024
|SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
|FEEL GOOD ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ
|2
|11%
|05/11/2024
|SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
|FEEL GOOD ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες)
|8
|11%
|05/11/2024
|SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
|ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ SEPTONA
|4
|7%
|19/11/2024
|SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
|ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SEPTONA (διάφορες συσκευασίες)
|4
|8%
|19/11/2024
|SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
|YΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SETTE
|2
|5%
|26/11/2024
|TOTTIS
|ΓΛΥΚΑ SERENATA/AMARETTI/KOUKOUROUKOU
|8
|5% έως 7%
|01/11/2024
|TOTTIS
|ΚΡΟΥΑΣΑΝ BINGO
|2
|5% έως 6%
|05/11/2024
|UPFIELD HELLAS
|ALTIS Ελαιόλαδο (διάφορες κατηγορίες και συσκευασίες)
|5
|5% έως 8%
|14/10/2024
|ΑΛΦΑ ΓΕΥΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
|Ταραμοσαλάτες/αλοιφές/τζατζίκι και συναφή ΑΛΦΑ
|14
|8%
|19/11/2024
|ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ
|Κοτόπουλο, μέρη κοτόπουλου και παρασκευάσματα από κοτόπουλο (διάφορες συσκευασίες) ΠΙΝΔΟΣ
|10
|8%
|19/11/2024
|ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ
|ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΑΥΓΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 485ML
|1
|8%
|19/11/2024
|ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ
|ΑΥΓΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ LARGE 63-73G 6ΤΕΜ
|1
|8%
|19/11/2024
|ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ
|REGINA GREEN ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 310ΓΡ
|1
|24%
|23/10/2024
|ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.
|ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΟΔΙ 250ML
|1
|11%
|12/11/2024
|ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.
|ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (διάφοροι) 1L
|5
|11%
|12/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Κ/12
|1
|9% έως 15%
|16/10/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΓΙΩΤΗΣ SWEET&BALANCE ΣΟΚΟΛΑΤΑ
|1
|8%
|1/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΖΑΧΑΡΗ FYTRO
|2
|7%
|05/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΖΑΧΑΡΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ 500 ΓΡ
|1
|8%
|01/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΠΙΤΟΥΡΟ ΒΡΟΜΗΣ FYTRO 500G
|1
|7%
|05/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ
|3
|8%
|1/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
|3
|8%
|1/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ
|1
|8%
|1/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΝΙΣΕΣΤΕΣ ΑΝΘΟΣ
|1
|7%
|05/11/2024
|ΔΕΛΤΑ
|ΓΑΛΑ ΜΙΛΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ
|7
|5% έως 8%
|05/11/2024
|ΔΕΛΤΑ
|ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
|2
|8%
|01/11/2024
|ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.
|ΤΥΡΙ ΔΩΔΩΝΗ ΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ (διάφορες συσκευασίες)
|6
|7%
|12/11/2024
|ION A.E.
|ΙΟΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 100G
|1
|9% έως 11%
|12/11/2024
|ION A.E.
|ION KAKAO 125G
|1
|7% έως 10%
|12/11/2024
|ΚΥΚΝΟΣ
|ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ
|1
|15% έως 16%
|16/10/2024
|ΕΛΓΕΚΑ
|SUNSWEET ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ
|1
|7% έως 10%
|14/10/2024
|ΕΛΓΕΚΑ
|MINI BABYBEL
|1
|7% έως 10%
|14/10/2024
|ΕΛΓΕΚΑ
|LA VACHE QUI RIT
|5
|7% έως 10%
|14/10/2024
|ΕΛΓΕΚΑ
|FERRERO KINDER
|5
|7% έως 10%
|14/10/2024
|ΕΛΓΕΚΑ
|FERRERO ROCHER ΣΟΚΟΛΑΤΑ
|4
|16%
|22/12/2024
|ΕΛΓΕΚΑ
|ΒΟΝΝΕ ΜΑΜΑΝ ΑΛΕΙΜΑΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
|3
|9%
|22/12/2024
|ΕΛΓΕΚΑ
|COLONIL ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ
|6
|9% έως 10%
|22/12/2024
|ΕΛΓΕΚΑ
|ALPEN MUESLI NO ADDED SUGAR
|1
|9%
|22/12/2024
|ΕΛΓΕΚΑ
|VASELINE LIP STICK
|2
|10%
|22/12/2024
|ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
|ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΝΟ
|2
|7%
|05/11/2024
|ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
|ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 1L
|1
|8%
|05/11/2024
|ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
|ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ
|10
|8%
|05/11/2024
|ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
|ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΗΛΟ 1ΛΤ
|1
|8%
|05/11/2024
|ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
|ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΚΑ/TOPINE (διάφορες συσκευασίες)
|11
|5% έως 8%
|05/11/2024
|ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ ΙΚΕ
|ΞΙΔΙ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ PAN
|4
|8%
|05/11/2024
|ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
|ΚΡΕΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|10%
|19/11/2024
|ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
|ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|2
|10%
|19/11/2024
|ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ Ε AΒΕΕ ΚΑΛΑΣ
|ΑΛΑΤΙ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|10%
|05/11/2024
|ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
|ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ/ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
|5
|5% έως 8%
|05/11/2024
|ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
|ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΑΞΑΜΑΣ ΧΑΡΟΥΠΙ 400G
|1
|7%
|05/11/2024
|ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ
|ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
|1
|5%
|15/10/2024
|ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ
|ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΙΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ
|7
|5%
|15/10/2024
|ΚΟΡΕ Α.Ε.
|ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΡΥΣΕΛΙΑ
|2
|7%
|05/11/2024
|ΚΟΡΕ Α.Ε.
|ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΚΟΡΗ 1Λ
|1
|7%
|05/11/2024
|ΚΟΡΕ Α.Ε.
|ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ
|2
|7% έως 9%
|05/11/2024
|ΚΟΡΕ Α.Ε.
|ΤΟΜΑΤΑ ΓΚΡΕΚΑ ΨΙΛΟΚOMMENH ΜΕΤ 400G
|1
|7%
|05/11/2024
|ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ
|ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΡΙ ΚΡΙ
|2
|7%
|12/11/2024
|ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ
|ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΡΙ ΚΡΙ
|5
|11%
|12/11/2024
|ΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΛΛΗ ΙΚΕ
|ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ 180G
|1
|13%
|19/11/2024
|ΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΛΛΗ ΙΚΕ
|ΚΡΕΜΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 180G
|1
|13%
|19/11/2024
|ΜΕΓΑ Α.Ε.
|ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ FRESΗ (διάφορες συσκευασίες)
|4
|8%
|05/11/2024
|ΜΕΓΑ Α.Ε.
|ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SANI FRESH MAXI PLUS 15T
|1
|8%
|05/11/2024
|ΜΕΓΑ Α.Ε.
|ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ WET HANKIES (διάφορες συσκευασίες)
|5
|8%
|05/11/2024
|ΜΕΓΑ Α.Ε.
|ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕΓΑ
|2
|7%
|05/11/2024
|ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ
|ΖΥΜΑΡΙΚΑ MELISSA (διάφορες συσκευασίες)
|16
|6% έως 12%
|01/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ (3×200 gr) – πλήρες και light
|2
|5%
|11/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕΒΓΑΛ 900gr
|1
|5%
|11/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΜΕΒΓΑΛ ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
|1
|7%
|12/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΓΙΑΟΥΡ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 220ΓΡ.
|1
|7%
|12/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΞΙΝΟΓΑΛΟ ΜΕΒΓΑΛ 500ML
|1
|7%
|12/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΖΕΛΕ RECOR ΚΕΡΑΣΙ /ΦΡΑΟΥΛΑ
|3
|7%
|12/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΜΕΒΓΑΛ ΣΕ ΑΛΜΗ 800G
|1
|6%
|12/11/2024
|ΜΙΝΕΡΒΑ
|ΧΩΡΙΟ ΞΙΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
|1
|5% έως 8%
|14/10/2024
|ΜΙΝΕΡΒΑ
|NΙΚΗ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ
|3
|5% έως 8%
|14/10/2024
|ΜΙΝΕΡΒΑ
|ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΑΣΤ SOFT
|1
|5% έως 8%
|14/10/2024
|ΜΙΝΕΡΒΑ
|ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΩΡΙΟ
|4
|7% Έως 10%
|05/11/2024
|ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
|ΜΠΑΜΙΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ 750G
|1
|13%
|03/12/2024
|ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
|ΣΑΛΑΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 450G
|1
|13%
|03/12/2024
|ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
|ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 750G
|1
|13%
|03/12/2024
|ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
|ΧΟΡΤΑ ΡΑΔΙΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 600G
|1
|13%
|03/12/2024
|ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
|ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΦΕΤΕΣ 450G
|1
|13%
|03/12/2024
|ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
|ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 750G
|1
|13%
|10/12/2024
|ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
|ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΣΑΛΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 450G
|1
|13%
|03/12/2024
|ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
|ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 750G
|1
|13%
|03/12/2024
|ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
|ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΝΤΡΕΣ 600G
|1
|13%
|03/12/2024
|ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
|ΒΙΔΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ & ΚΑΡΟΤΟ 750G
|1
|13% έως 15%
|03/12/2024
|ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
|ΠΕΝΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΙΤ. & ΒΑΣΙΛΙΚΟ 750ΓΡ.
|1
|13% έως 15%
|03/12/2024
|ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
|ΠΕΝΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ 750ΓΡ.
|1
|13% έως 15%
|03/12/2024
|ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
|ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ / ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΚΟ/ ΣΟΥΣΑΜΙΝΙΑ/ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ / ΡΟΛΙΝΙΑ ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ
|5
|13%
|03/12/2024
|ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1KG ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
|2
|10% Έως 12%
|01/11/2024
|ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ
|ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ XENIA (διάφορες συσκευασίες)
|5
|5% έως 6%
|05/11/2024
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
|ΧΑΛΒΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|8%
|12/11/2024
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
|TAXINI ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες)
|4
|8%
|12/11/2024
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
|ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΟΛΥΜΠΟΣ SUPERSPREAD
|2
|9%
|12/11/2024
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
|ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ2 ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 380G
|1
|6%
|17/12/2024
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
|ΠΙΤΑ ΤΟΡΤΙΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
|2
|6%
|17/12/2024
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
|ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
|5
|6%
|17/12/2024
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
|ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
|8
|6%
|17/12/2024
|ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
|ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΤΟΝΟΥ GEISHA
|2
|12%
|05/11/2024
|ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
|ΡΥΖΙ BALI
|2
|12%
|05/11/2024
|ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
|ORAL B ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|6% έως 8%
|15/10/2024
|ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
|PAMPERS ACTIVE BABY
|9
|6% έως 10%
|15/10/2024
|ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
|ALWAYS ULTRA
|3
|12%
|1/11/2024
|ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
|ARIEL (Διάφορες συσκευασίες)
|13
|6% έως 8%
|1/11/2024
|ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
|FAIRY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ
|3
|13% έως 15%
|15/11/2024
|ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
|LENOR ΕΝΙΣΧ.ΑΡΩΜ UNSTOPPABLE FRESH 140G
|1
|10%
|26/11/2024
|ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.
|ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ SANITAS (διάφορες συσκευασίες)
|3
|10%
|26/11/2024
|ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.
|ΧΑΡΤΙ SANITAS BAKE
|4
|10%
|26/11/2024
|ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.
|SANITAS ΑΝΤΙΚ/ΚΟ Χ.&ΑΛ/ΧΑΡΤΟ
|1
|10%
|26/11/2024
|ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.
|ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FINO
|5
|10%
|26/11/2024
|ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.
|ΚΟΛΩΝΙΑ ΜΥΡΤΩ ΛΕΜΟΝΙ 200ML
|1
|8%
|26/11/2024
|ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.
|ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ B.U. /ELODE
|14
|7% έως 8%
|26/11/2024
|ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.
|ΓΛΥΚΑ, ΚΡΟΥΣΑΝ,ΚΕΙΚ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
|4
|7%
|05/11/2024
|ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ
|ΞΙΔΙ/ΜΗΛΟΞΙΔΟ ΠΑΡΟΣ
|3
|8% έως 9%
|12/11/2024
|ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ Ν ΑΒΕΕ
|ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ «ΤΟ ΜΑΝΝΑ»
|4
|8%
|05/11/2024
|ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.
|ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΦΑΙΔΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ 400G
|1
|6%
|19/11/2024
|ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.
|ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΦΑΙΔΩΝ 400G
|1
|6%
|19/11/2024
|ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.
|ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΙ ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
|8
|6% έως 10%
|01/11/2024
|ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.
|ΧΑΛΒΑΣ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ
|2
|14%
|05/11/2024
|ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
|GREEN COLA PET 4Χ500ML
|1
|11%
|02/11/2024
|ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
|ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ ΛΕΜΟΝΙ ΚΟΥΤΙ 6Χ330ML
|1
|10%
|02/11/2024
|ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.
|ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ LARGE 63-73G+ 6T
|1
|8%
|19/11/2024
|ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.
|ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 500ML
|1
|6%
|19/11/2024
|ΣΥΝΟΛΟ
|704