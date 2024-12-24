Τα πιο εντυπωσιακά, εξωτικά και ξεχωριστά θέρετρα των Χριστουγέννων οπως φαινεται ειναι το Ροβανιέμι, το Γκστάαντ, το Κουρσεβέλ και το Ντουμπάι για οσους μπορουν να βαλουν «βαθιά το χέρι στην τσέπη» τους.