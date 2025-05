Στο τραγούδι, που παρουσιάστηκε μεταξύ της λήξης του διαγωνιστικού μέρους και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, οι Hazel Brugger και Sandra Studer απαρίθμησαν με χιούμορ τα «επιτεύγματα» της Ελβετίας, όπως οι σοκολάτες, το τυρί, ο σουγιάς και το… LSD.

Ωστόσο, η δήλωση πως η Ελβετία εφηύρε τη δημοκρατία εξόργισε αρκετούς Έλληνες χρήστες, που αντέδρασαν έντονα στα κοινωνικά δίκτυα, τονίζοντας την ιστορική ελληνική καταγωγή του πολιτεύματος.

Τα σχετικά σχόλια των Ελλήνων χρηστών του Χ ήταν πολλά, με κάποιους να αντιμετωπίζουν με χιούμορ τον εν λόγω στίχο, και άλλους να εκφράζουν την έντονη ενόχλησή τους.

— The Gorilla (@Meowland_007) May 13, 2025

Democracy was invented in Switzerland

heard switzerland tried to claim on eurovision that they created democracy??? pic.twitter.com/DD2acOMFJZ

— ️ (@parisianarchive) May 14, 2025