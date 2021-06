Self test: Απαλλάσσονται από αυτά οι πλήρως εμβολιασμένοι

ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

Η πρώτη διευκόλυνση για τους πλήρως εμβολιασμένους πολίτες θα είναι η εξαίρεση από τα υποχρεωτικά self test από την 1η Ιουλίου, με τα επόμενα «δικαιώματα» να είναι θέμα χρόνου.

Παράλληλα, ορίζεται το πλαίσιο για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, σε πρώτη φάση για υγειονομικούς και εργαζομένους σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Η κυβέρνηση αναμένει την εισήγηση της Επιτροπής Βιοηθικής ακόμη και αυτή την εβδομάδα. Ολα αυτά την ώρα που οι επιδημιολογικοί δείκτες αποκλιμακώνονται κάθε ημέρα και περισσότερο. Χθες τα νέα κρούσματα ανήλθαν σε 297, με το δείκτη θετικότητας να διαμορφώνεται μόλις στο 1,45%.

Στοχευμένα

«Μέχρι και το τέλος Ιουνίου με τη διάθεση που έχουμε κάνει καλύπτουμε τις ανάγκες των δικαιούχων ομάδων σε self tests. Για τον Ιούλιο θα περιορίσουμε την πολιτική σε πιο στοχευμένες ομάδες, θα εστιάσουμε τη διάθεση των self tests σε ομάδες πληθυσμού που είναι εκτεθειμένες στον ιό, όπως είναι ο τουρισμός, οι νεότεροι άνθρωποι, οι ανεμβολίαστοι, ενώ θα εξαιρεθούν από την υποχρέωση των self tests οι εμβολιασμένοι. Για τα σημεία διανομής συζητάμε πρωτίστως με τους φαρμακοποιούς», ανέφερε ο υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ, Ακης Σκέρτσος, σε τηλεοπτική του συνέντευξη (Mega) προαναγγέλλοντας με αυτό τον τρόπο τη διακοπή υποχρέωσης για αυτοδιαγνωστικό τεστ σε άτομα που είναι πλήρως εμβολιασμένα από την 1η Ιουλίου.

Ο κ. Σκέρτσος αναφορικά με τις διευκολύνσεις προς πολίτες που έχουν προχωρήσει στον εμβολιασμό τους, για τις οποίες γίνεται έντονη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε ότι «για να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των εμβολιασμένων πρέπει να εξασφαλίσουμε την καθολικότητα στον εμβολιασμό. Πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον εμβολιασμό για να μπορέσουμε να εξετάσουμε μέτρα δημόσιας υγείας. Θα είμαστε εκεί προς το τέλος Ιουνίου, την επόμενη εβδομάδα (σ.σ.: την τρέχουσα) θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας για τους εμβολιασμούς και των 18+. Δεν είμαστε μακριά, από τα μέσα Ιουλίου και μετά θα είμαστε σε θέση να μιλήσουμε σε αυτό το πλαίσιο».

Ανάμεσα σε όσα βρίσκονται στο «τραπέζι» των συζητήσεων είναι και η αφαίρεση της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους για πλήρως εμβολιασμένους, παρότι ένα τέτοιο μέτρο είναι σε απόλυτη συνάρτηση με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Και ενώ η χώρα βρίσκεται ξεκάθαρα σε «τροχιά» συρρίκνωσης των δεικτών της πανδημίας, οι ειδικοί εξακολουθούν να τονίζουν ότι το φορτίο παραμένει υψηλό και απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή ώστε να διατηρηθεί η σημερινή εικόνα.

Οι διευκολύνσεις για τους εμβολιασμένους θα αυξηθούν ουσιαστικά από το φθινόπωρο, όταν ενδέχεται να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση σε κλειστούς χώρους θεαμάτων (π.χ. κινηματογράφους, θέατρα), εστίασης, ακόμη και σε γήπεδα με τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Υποχρεωτικότητα

Την ίδια ώρα με τα «δικαιώματα»… τρέχουν οι εξελίξεις και όσον αφορά στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. «Το πλαίσιο για την υποχρεωτικότητα δεν έχει ακόμα τεθεί. Αυτό θα γίνει από το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, που προβλέπει τις διαδικασίες, τις ποινές, τις κυρώσεις για τη λειτουργία και τα πειθαρχικά παραπτώματα των δημοσίων υπαλλήλων. Μιλάμε για κρατικούς δημόσιους υπαλλήλους, άρα θα υπαχθούν στο πειθαρχικό δίκαιο που ορίζει αυτές τις διαδικασίες, τις κυρώσεις, τους ελέγχους. Υπάρχει ένα πρόπλασμα ποινών και κυρώσεων που είχε τεθεί σε σχέση με τα self tests. Εχουμε ορίσει ότι κάθε βδομάδα οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να κάνουν ένα τεστ και να το δηλώνουν στη σχετική πλατφόρμα. Οποιος δεν το κάνει ελέγχεται πειθαρχικά και υπάρχουν κυρώσεις, όπως περιορισμός ή διακοπή του μισθού», επεσήμανε ο κ. Σκέρτσος στην ίδια συνέντευξη. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η εισήγηση της Επιτροπής Βιοηθικής αναμένεται ακόμη και αυτή την εβδομάδα.

Διανομή

Από 14 έως 19 Ιουνίου θα γίνει διανομή τριών αυτοδιαγνωστικών τεστ από τα φαρμακεία όλης της επικράτειας (πλην Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας) σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, διοικητικό προσωπικό Πρωτοβάθμιας Και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και νέους 18-30 ετών. Στην Π.Ε. Αχαΐας η διανομή των τριών τεστ στην εκπαιδευτική κοινότητα θα γίνει απευθείας από τις σχολικές μονάδες με οδηγίες που θα δοθούν από το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικά στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης από 14 έως 19 Ιουνίου, πέραν των τεστ που αναλογούν στην εκπαιδευτική κοινότητα, θα διατίθενται από τα φαρμακεία και τρία τεστ σε όσους εργαζομένους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν κατάφεραν να εξυπηρετηθούν την περασμένη εβδομάδα. Μετά τη διάθεση και αυτών των τεστ ολοκληρώνεται η διανομή τους σε όλες τις ομάδες δικαιούχων για τον μήνα Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται και άλλα κανάλια διανομής ενώ σε διάλογο με το υπουργείο Υγείας θα βρεθούν αυτή την εβδομάδα οι φαρμακοποιοί ώστε να εξεταστεί η συνέχιση της διάθεσης των self tests από τα φαρμακεία.

Υποχώρηση

Αυτοδιαγνωστικά τεστ και κυρίως εμβολιασμοί έχουν οδηγήσει το τρίτο κύμα σε σημαντική συρρίκνωση. Ο ΕΟΔΥ χθες ανακοίνωσε 297 νέα κρούσματα, από τα οποία 140 στην Αττική και 22 στη Θεσσαλονίκη. Ο δείκτης θετικότητας διαμορφώνεται στο 1,45%, έχοντας πλέον μεγάλη πτώση και οι «σκληροί» δείκτες σημαντική βελτίωση. Οι διασωληνωμένοι έως χθες ήταν 358, οι νέοι θάνατοι ανήλθαν σε 17, ενώ ο μέσος όρος νέων εισαγωγών του επταημέρου διαμορφώνεται σε 115 ασθενείς.

Με δεδομένη τη βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας, το Σαββατοκύριακο «ξεκλείδωσε» ακόμη μία δέσμη μέτρων. Από το Σάββατο επανήλθε η μουσική στην εστίαση και παράλληλα το ωράριο κυκλοφορίας παρατάθηκε έως και τη 1.30 τα ξημερώματα. Από την 1η Ιουλίου καταργείται πλήρως το ωράριο κυκλοφορίας.

Στο «μέτωπο» των εμβολιασμών, η χώρα μας οδηγείται σταδιακά να «σπάσει» και το ρεκόρ των επτά εκατομμυρίων εμβολιασμών. Εως και το βράδυ του Σαββάτου είχαν πραγματοποιηθεί 6.770.033 εμβολιασμοί συνολικά, εκ των οποίων 2.743.851 ολοκληρωμένοι εμβολιασμένοι.