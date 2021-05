Lockdown: Πώς φτάσαμε στην άρση του – Τι δείχνουν τα επιδημιολογικά δεδομένα

Μαρία Νίκη-Γεωργαντά

Η σταθερή υποχώρηση της επιδημίας του κορωνοϊού επιτρέπει το ένα πίσω από το άλλο ανοίγματα κοινωνίας και οικονομίας, με το lockdown να λαμβάνει ουσιαστικά από σήμερα τέλος καθώς απελευθερώνονται μετακινήσεις, ανοίγει ο τουρισμός, ενώ ήδη έχει προηγηθεί η επανεκκίνηση βασικών κλάδων της οικονομίας.

Το δεύτερο καθολικό lockdown για όλη τη χώρα είχε ανακοινωθεί στις 5 Νοεμβρίου από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και από τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Εκτοτε τα περιοριστικά μέτρα ήταν σε ισχύ όλους αυτούς τους μήνες, με “ακορντεόν” ανοιγμάτων-κλεισιμάτων για ορισμένες δραστηριότητες, για άλλες όμως, όπως η εστίαση, η αναστολή λειτουργίας ήταν συνεχόμενη και πολύμηνη.

Εμβολιασμοί και self tests είναι τα δύο “όπλα” που έχουν οδηγήσει τη χώρα μας στο σημερινό σημείο. Για αυτό και παρά το υψηλό επιδημιολογικό φορτίο και τα πολλά ακόμη ενεργά κρούσματα στην κοινότητα, αίρονται οι περιορισμοί. Ενδεικτικά, δίνονται περί τα τέσσερα εκατομμύρια self tests την εβδομάδα και έτσι εντοπίζονται χιλιάδες ασυμπτωματικοί πολίτες που σε διαφορετική περίπτωση θα πήγαιναν στην εργασία τους διασπείροντας τον ιό. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα, έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 12610 κρούσματα από self tests.

Η αύξηση των εμβολιασμών είναι ο κυριότερος παράγοντας που έχει διατηρήσει σε σταθερή τροχιά την πανδημία στη χώρα μας. Οσο υψώνεται το τείχος της ανοσίας, τόσο περισσότερο ανακόπτονται αλυσίδες μετάδοσης. Η χθεσινή ημέρα “έκλεισε” με περισσότερους από 105.000 εμβολιασμούς και συνολικά έως χθες είχαν διενεργηθεί 4.079.168 εμβολιασμοί. Οι 2.666.908 εμβολιασμοί είναι τουλάχιστον μίας δόσης και 1.450.838 είναι ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί.

Η αποκλιμάκωση του τρίτου κύματος είναι πλέον αισθητή στους κρίσιμους δείκτες. Η χθεσινή επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ περιλάμβανε 2197 νέα κρούσματα κατόπιν 62.315 διαγνωστικών ελέγχων, με τη θετικότητα να διατηρείται κάτω του 4% – όριο “ασφαλείας” κατά το Ευρωπαϊκό Κεντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC). Ο αριθμός των διασωληνωμένων που έπεσε κάτω από τους 700 και ανήλθε σε 683 παραπέμπει σε σχεδόν δύο μήνες πριν, και στις 22 Μαρτίου όταν καταγράφονταν 681 διασωληνωμένοι. Από τις 25 Μαρτίου και μετά οι διασωληνωμένοι ήταν σταθερά πάνω από 700.

Αποσυμπίεση παρατηρείται και στα νοσοκομεία. Το σύνολο των νοσηλευόμενων ασθενών σε απλές και ειδικές κλίνες σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, ανέρχεται σε 4132. Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου έχει πέσει στους 357 ασθενείς.

Παρόλο, όμως, που η συνολικότερη επιδημιολογική εικόνα για την Ελλάδα είναι πτωτική, υπάρχουν ακόμη σοβαρές εστίες επιδημικής έξαρσης. Η Αττική και η Θεσσαλονίκη συγκεντρώνουν εκατοντάδες κρούσματα καθημερινά. Επίσης, η Αιτωλοακαρνανία και η Κάλυμνος είναι δύο περιοχές με “βαρύ” επιδημιολογικό φορτίο. Στις δύο αυτές Περιφερειακές Ενότητες προστέθηκαν χθες 127 και 36 νέα κρούσματα αντίστοιχα.

Οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι η αύξηση της κινητικότητας θα αυξήσει και τη μετάδοση σε ορισμένες περιπτώσεις. Για αυτό και τονίζουν ότι τα μέτρα που παραμένουν και θα συνεχίσουν σε ισχύ, δηλαδή η χρήση της μάσκας, η τήρηση αποστάσεων, πρέπει να τηρούνται ευλαβικά.

