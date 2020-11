Κορωνοϊός: H ΕΕ υπέγραψε το συμβόλαιο για το εμβόλιο της Pfizer και της BioNTech

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε συμφωνία με την κοινοπραξία BioNTech/Pfizer για τη διάθεση του εμβολίου που παρασκευάζει για την Covid-19, ανακοίνωσε η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου με ανάρτησή της στο Twitter.

“Αυτή η 5η συμφωνία είναι άλλο ένα ορόσημο στις προσπάθειές μας να παράσχουμε σε όλους τους πολίτες έναν ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπιστεί η πανδημία”, πρόσθεσε η Επίτροπος.

Επίσημο αίτημα για έγκριση του εμβολίου της στην Ομοσπονδιακή Αρχή Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ (FDA) υπέβαλε η φαρμακευτική εταιρεία Pfizer.

#COVID19 UPDATE: We will submit a request today to the @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our mRNA vaccine candidate with @BioNTech_Group.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 20, 2020