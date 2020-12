Η Τουρκία συνεχίζει σε ρότα προκλήσεων: Νέα Navtex για το Oruc Reis μέχρι τον Ιούνιο

Newsroom eleftherostypos.gr

Ελληνοτουρκικά: Η Τουρκία εξέδωσε σήμερα Τρίτη (22/12) Navtex για το Oruc Reis, δεσμεύοντας περιοχή στα ανοιχτά της Αττάλειας.

Σύμφωνα με τον Ωκεανογραφικό σταθμό της Αττάλειας η Navtex έχει ισχύ από σήμερα, έως και τις 21 Ιουνίου και αφορά σεισμικές έρευνες.

Αναλυτικά η Navtex:

TURNHOS N/W : 1610/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 22-12-2020 19:38)

TURNHOS N/W : 1610/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 222101Z DEC 20 TO 152059Z JUN 21 IN AREA BOUNDED BY;

36 27.43 N – 030 34.37 E

35 53.85 N – 031 03.72 E

36 16.17 N – 031 38.63 E

36 47.82 N – 031 10.38 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 152059Z JUN 21.

