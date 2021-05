Newsroom eleftherostypos.gr

Ελληνικές φρεγάτες: Συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ κ.Τζέφρι Πάιατ και τον Υποναύαρχο Morley του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ (U.S Navy) είχε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος, με κεντρικό θέμα συζήτησης τις φρεγάτες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και τις προοπτικές συνεργασίας των δύο πλευρών στον τομέα αυτό.

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, o κ. Πάιατ ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά παρουσίασε στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας την πρόταση τους για τις νέες ελληνικές φρεγάτες.

I joined @USNavy RADM Morley to present @npanagioto our proposal for @NavyGR Future Frigate, a government-to-government agreement w/ long-term impact: domestic production, boosting the Greek shipbuilding industry, creating new jobs & the region’s most advanced Naval capability. pic.twitter.com/J8Dt1LTJx7

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) May 25, 2021