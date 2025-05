Ο Ροδρίγο Ρέγιες Μουγκέρσα, γενικός γραμματέας της κυβέρνησης στην πολιτεία Ζακατέκας, δήλωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του «Πρώτου Φεστιβάλ Αερόστατων».

«Ένα άτομο έχασε τη ζωή του μετά από ένα ατυχές περιστατικό ενώ βρισκόταν μέσα σε αερόστατο», ανέφερε ο Μουγκέρσα την Κυριακή σε ανάρτηση στο Facebook. «Αμέσως, οι αρχές έσπευσαν στο σημείο για να παράσχουν φροντίδα και υποστήριξη στους πληγέντες. Ζητήσαμε από την Εισαγγελία του Κράτους να διενεργήσει τις σχετικές έρευνες ώστε να διαλευκανθούν τα γεγονότα και να αποδοθούν ευθύνες».

Δύο άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Ζακατέκας, η οποία ανακοίνωσε με ανάρτηση στο Facebook ότι ξεκίνησε έρευνα. Το γραφείο ανέφερε ότι δύο από τους διοργανωτές της εκδήλωσης «τέθηκαν υπό κράτηση» αφού αρχικά εγκατέλειψαν το σημείο του ατυχήματος.

Σύμφωνα με το Riviera Maya News, τρία άτομα βρίσκονταν μέσα στο αερόστατο όταν το καλάθι έπιασε φωτιά γύρω στις 8 π.μ. τοπική ώρα της Κυριακής. Το αερόστατο βρισκόταν ακόμη στο έδαφος μαζί με δύο άλλα, αλλά απελευθερώθηκε από τα σχοινιά συγκράτησης καθώς η φλόγα εξαπλώθηκε στο καλάθι.

Ο άνδρας βοήθησε τα άλλα δύο άτομα να βγουν, αλλά παγιδεύτηκε σε ένα σχοινί καθώς το αερόστατο σηκώθηκε στον αέρα, σύμφωνα με το μέσο.

Σύμφωνα με την αναφορά, εθεάθη να αιωρείται ψηλά στον αέρα πριν πέσει στο κενό και σκοτωθεί.

Η Δημοτική Αρχή της περιοχής Χενεράλ Ενρίκε Εστράδα δήλωσε ότι τα αερόστατα «είχαν μισθωθεί από εταιρεία εξειδικευμένη σε αυτό το είδος υπηρεσίας» και ότι είχε συμμετάσχει και σε άλλα φεστιβάλ.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι, για τη διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας, ο Δήμος εφάρμοσε τα πρωτόκολλα που απαιτήθηκαν από την εταιρεία και διαχειρίστηκαν εγκαίρως», ανέφερε η δημοτική αρχή, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια του άνδρα.

