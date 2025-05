Όπως φαίνεται στο βίντεο, τα θηριώδη Tesla Cybertruck ήταν μέρος της πομπής, που συνόδευε τον Τραμπ, κατά τη μεταφορά του από το αεροδρόμιο. Τα Tesla Cybertruck είναι βαμμένα στο χαρακτηριστικό ασημί χρώμα, με κόκκινα καπό. Μάλιστα, από τα σημεία που περνούσε η πομπή, σε λεωφόρους της Ντόχα, πλήθος αξιωματούχων και επιχειρηματιών χειροκροτούσε.

Και σίγουρα κανείς δεν μπορεί παρά να κατανοήσει τον «χαιρετισμό» των Καταριανών, στον στενό σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ Έλον Μασκ, ιδιοκτήτη της εταιρείας Tesla που κατασκευάζει τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα. Τα οποία έχουν γίνει στόχος «ακτιβιστικών» ή ακόμη και τρομοκρατικών επιθέσεων από όσους αντίτιθενται στον Ντόναλντ Τραμπ. Ταυτόχρονα όμως ήταν και η προσπάθεια των Καταριανών να επισκιάσουν την υποδοχή που οι αντίπαλοι τους στην περιοχή Σαουδάραβες είχαν επιφυλάξει στον Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγο νωρίτερα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος «πετούσε» για το Κατάρ, συνόδευαν την πτήση του, μαχητικά αεροσκάφη, μέχρι τον διάδρομο προσγείωσης. Όσο για το αεροδρόμιο, για τον Αμερικανό πρόεδρο είχαν στρωθεί μέτρα κόκκινου χαλιού για να περπατήσει πάνω του. Όπως και στην χθεσινή (13/5/25) επίσκεψή του στο Ριάντ, μόνο που εκεί, το χαλί ήταν μωβ…

