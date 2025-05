Η συνεργασία αυτή συνδυάζει το όραμα του Mission 44 για μεγαλύτερη συμμετοχικότητα στον τομέα των STEM με τη φιλοδοξία της HP να επιταχύνει την ψηφιακή ισότητα για 150 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως έως το 2030, παρέχοντας σε νέους και ενήλικες που έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις ψηφιακές δεξιότητες τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας του μέλλοντος. Μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες στο Μαϊάμι και στη συνέχεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συνεργασία θα προσφέρει τεχνολογία, εκπαίδευση, ψηφιακές δεξιότητες και καθοδήγηση, ώστε οι νέοι να αποκτήσουν τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να συμμετέχουν στην ψηφιακή οικονομία.

Το Mission 44 και η HP θα ξεκινήσουν στηρίζοντας δύο τεχνολογικά κέντρα με έδρα το Μαϊάμι: το America on Tech, έναν οργανισμό που επιταχύνει την ανάπτυξη ταλέντων στον τομέα της τεχνολογίας και χαράζει επαγγελματικές διαδρομές για νέους, και το Miami EdTech, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εργασίας μέσω της επιστήμης υπολογιστών και της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Αργότερα μέσα στη χρονιά, η HP και το Mission 44 θα επεκτείνουν τη συνεργασία τους για να στηρίξουν σχολεία και εκπαιδευτικούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυξάνοντας την πρόσβαση στη μάθηση και προετοιμάζοντας τους νέους για το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος. «Η συνεργασία μεταξύ της HP και του Mission 44 αξιοποιεί τη μοναδική δύναμη και επιρροή των οργανισμών μας. Η ικανότητα της HP να διαμορφώνει το μέλλον της εργασίας μέσω της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με το πάθος του Mission 44 για ουσιαστική αλλαγή, καθιστούν αυτή τη συνεργασία πραγματικά ισχυρή», δήλωσε η Michele Malejki, Global Head of Social Impact στην HP Inc. και Executive Director του HP Foundation. «Μαζί, ενισχύουμε την πρόσβαση σε βασικές δεξιότητες και τεχνολογία, εξοπλίζοντας νέους και ενήλικες με περιορισμένες = ευκαιρίες για να συμμετέχουν και να ευημερήσουν στην ψηφιακή οικονομία. Μέσα από το νέο HP Future of Work Skills Hub και τη στήριξη τοπικών ΜΚΟ και εκπαιδευτικών, δίνουμε στην επόμενη γενιά τα εργαλεία που χρειάζεται για να πετύχει.»

«Στο Mission 44 πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη της σύμπραξης, και η συνεργασία μας με την HP το αποδεικνύει έμπρακτα», δήλωσε ο Jason Arthur, CEO του Mission 44. «Φέρνοντας κοντά έναν παγκόσμιο ηγέτη της τεχνολογίας και τοπικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ξέρουμε ότι μπορούμε να έχουμε ουσιαστικό αντίκτυπο στους νέους, αυξάνοντας τις φιλοδοξίες και τις επιδόσεις τους, και δίνοντάς τους πρόσβαση σε συναρπαστικές καριέρες στον τομέα των STEM.»

Για να σηματοδοτήσουν την έναρξη της συνεργασίας, οι δύο οργανισμοί προσκάλεσαν μια ομάδα νέων από την περιοχή του Μαϊάμι στην πίστα του Grand Prix, για να συναντήσουν τον Lewis Hamilton, του οποίου οι προσωπικές εμπειρίες από την εκπαίδευση και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό τον έχουν εμπνεύσει να χτίσει ένα πιο συμπεριληπτικό μέλλον. Η ομάδα είχε την ευκαιρία για μια αποκλειστική ξενάγηση στο γκαράζ της ομάδας Scuderia Ferrari HP και στο paddock της Formula 1, ενώ συμμετείχε και σε συζητήσεις με επαγγελματίες του κλάδου σχετικά με τις ευκαιρίες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για καριέρες σε τομείς που σχετίζονται με τα STEM.

Στηρίζοντας μαθητές και εκπαιδευτικούς στο Μαϊάμι και σε άλλες περιοχές

Σε συνδυασμό με την ανακοίνωση της συνεργασίας, η HP λάνσαρε τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα Future of Work Skills Hub, σχεδιασμένη για να εξοπλίσει μαθητές και εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο με τα απαραίτητα εργαλεία για να επιτύχουν σε έναν συνεχώς εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο. Η πλατφόρμα προσφέρει μια ποικιλία μαθημάτων σε δεξιότητες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η επιστήμη δεδομένων και η επιχειρηματική ηγεσία. Επιπλέον, παρέχει πόρους που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση.

Ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή τους να ενδυναμώσουν τους νέους, η HP, το Mission 44, το Miami EdTech και το America on Tech δημιούργησαν τα πρώτα φυσικά Future of Work Hubs. Αυτά τα κέντρα στο Μαϊάμι συνδυάζουν διαρκή πρόσβαση στην τεχνολογία της HP με μακροπρόθεσμη εκπαιδευτική υποστήριξη για τους νέους στις τοπικές κοινότητες.

«Η τεχνολογία βρίσκεται στην καρδιά της αποστολής μας να ενδυναμώσουμε νέους από ομάδες με περιορισμένη εκπροσώπηση», δήλωσε ο Carlos Vazquez, ιδρυτής του Miami EdTech. «Χάρη στην HP και το Mission 44, και στη δημιουργία του νέου μας κέντρου, έχουμε πλέον περισσότερη τεχνολογία για να διδάξουμε, δίνοντας στους μαθητές μας τις δεξιότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν στον τομέα των STEM.»

«Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με το Mission 44 και την HP για να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός ουσιαστικού οικοσυστήματος τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Μαϊάμι. Μαζί επενδύουμε στη δημιουργικότητα και το μέλλον των νέων, διασφαλίζοντας ότι έχουν πρόσβαση στους πόρους, την καθοδήγηση και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να ευημερήσουν στην οικονομία της καινοτομίας», δήλωσε η Jessica Santana, CEO του America on Tech. «Αυτή η συνεργασία αντικατοπτρίζει τη κοινή μας δέσμευση να γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα και να δημιουργήσουμε διαδρομές που ενδυναμώνουν την επόμενη γενιά ηγετών της τεχνολογίας.»