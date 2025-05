Στις συνομιλίες Ρωσίας–Ουκρανίας που θα διεξαχθούν αργότερα στο γραφείο της τουρκικής προεδρίας στο Ντολμά Μπαχτσέ, αναμένεται ότι οι δύο πλευρές θα θέσουν τους δικούς τους όρους για την ειρήνη. Η απουσία του Ρώσου προέδρου από τις συνομιλίες κάνει πολλούς να αναρωτιούνται αν ο Πούτιν άφησε την ευκαιρία για ειρήνη να χαθεί. Όμως από τη ρωσική αντιπροσωπεία δεν απουσιάζει μόνο ο πρόεδρος αλλά και ο Σεργκέι Λαβρώφ και ο βοηθός εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ με τα λοιπά μέλη της αντιπροσωπείας να κρίνονται ως άτομα «μικρού πολιτικού βάρους».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί πρώτα με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και μόνο στη συνέχεια θα εξετάσει τα επόμενα βήματα σχετικά με τις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας αργότερα την Πέμπτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

President Recep Tayyip Erdoğan welcomed President Zelenskyy at the entrance of the Presidential Complex. pic.twitter.com/iHmDMdyfZu

— AK Party (@akpartyenglish) May 15, 2025