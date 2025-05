Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία διήρκησε πάνω από τρεις ώρες, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ θα ηγηθεί της ουκρανικής αντιπροσωπείας και θα έχουν «εντολή να διαπραγματευθούν μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός». Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, στη συνάντηση θα παρευρεθούν και Αμερικανοί και Τούρκοι αξιωματούχοι. Επίσης, η ώρα της συνάντησης θα καθοριστεί από τις ΗΠΑ και την Τουρκία. «Είχα επιλέξει την ανώτατη αντιπροσωπεία για τις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά τώρα που η Ρωσία έχει στείλει μόνο μια ομάδα χαμηλού επιπέδου, δεν θα τους στείλω όλους στην Κωνσταντινούπολη», είπε ο Ζελένσκι.

«Δεν έχω τίποτα να κάνω» στην Κωνσταντινούπολη», λέει ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «αν σήμερα επιτευχθεί εκεχειρία σε τεχνικό επίπεδο, η συνάντηση με τον Πούτιν μπορεί να παραλειφθεί». «Δεν μπορώ να τον κυνηγάω σε όλο τον κόσμο. Αν είναι έτοιμος να μιλήσουμε, ας συναντηθούμε». «Ο Τραμπ στέλνει τον Ρούμπιο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είναι εδώ, και ο Σιμπιχά, Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, είναι εδώ. Πού είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι από τη Ρωσία; Αυτό είναι ασέβεια τόσο προς τις ΗΠΑ όσο και προς την Τουρκία», τόνισε ο Ζελένσκι.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, δήλωσε στη ρωσική κρατική τηλεόραση ότι «οι Ρώσοι διαπραγματευτές στην Κωνσταντινούπολη είναι έτοιμοι να επαναλάβουν τη διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και να συζητήσουν πιθανούς συμβιβασμούς με το Κίεβο».

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy says the Russians are not serious about peace talks following Putin’s failure to attend a face-to-face meeting between the sides in Ankara https://t.co/rhhtab8wJJ

