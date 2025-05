Ο τραγουδιστής αποκάλυψε τον Ιανουάριο του 2024 ότι χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση όταν διαπιστώθηκε ότι είχε όγκο στον εγκέφαλο. Εκείνη την περίοδο, ο Μπόλτον, πλέον 72 ετών, είχε δηλώσει ότι κάνει ένα διάλειμμα από τις περιοδείες του.

«Είναι πάντα το πιο δύσκολο για μένα να απογοητεύω τους θαυμαστές μου ή να αναβάλλω μια εμφάνιση, αλλά να είστε σίγουροι ότι δουλεύω σκληρά για να επιταχύνω την ανάρρωσή μου και να επιστρέψω σύντομα στις εμφανίσεις», είχε γράψει τότε σε ανάρτησή του στο Instagram.

Ο Μπόλτον διαγνώστηκε με γλοιοβλάστωμα τον Δεκέμβριο του 2023 και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση εκείνον τον μήνα. Ακολούθησε δεύτερη επέμβαση τον Ιανουάριο λόγω μόλυνσης, σύμφωνα με συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε στο People την Τετάρτη.

Το γλοιοβλάστωμα, σύμφωνα με την Κλινική Mayo, ξεκινά ως ανάπτυξη κυττάρων στον εγκέφαλο ή τον νωτιαίο μυελό και μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία και στις περισσότερες περιπτώσεις η αιτία του παραμένει άγνωστη. Η χειρουργική επέμβαση είναι μερικές φορές εφικτή, αν ο όγκος δεν έχει εισχωρήσει πολύ βαθιά στον εγκέφαλο. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.

Ο Μπόλτον υποβλήθηκε και στις δύο θεραπείες και τις ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο. Συνεχίζει να υποβάλλεται σε μαγνητικές τομογραφίες για να διασφαλιστεί ότι ο όγκος δεν έχει επανεμφανιστεί — με την πιο πρόσφατη, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, να δείχνει ότι όλα είναι καθαρά, σύμφωνα με το People.

«Ψάχνεις μέσα σου για αποθέματα δύναμης και αποφασιστικότητας με τρόπους που ποτέ δεν φανταζόσουν», είπε ο Μπόλτον στο People. «Το να υποκύψεις δεν είναι επιλογή. Μπαίνεις πολύ γρήγορα σε μια μάχη. Ίσως έτσι μαθαίνεις ποιος πραγματικά είσαι.»

Ο τραγουδιστής επέλεξε να μην του δώσουν πρόγνωση και είπε ότι προτιμά να παραμένει αισιόδοξος.

Αποκάλυψε ότι διαλογίζεται καθημερινά, παίζει γκολφ συχνά, γυμνάζεται με προσωπικό γυμναστή και κάνει μαθήματα φωνητικής μαζί με φωνοθεραπεία. Η θεραπεία του επηρέασε τη βραχυπρόθεσμη μνήμη, την ομιλία και την κινητικότητά του.

Ο πατέρας τριών παιδιών και παππούς έξι εγγονών είπε στο People ότι θέλει να τους αφήσει «πράγματα που μπορούν να πάρουν μαζί τους για το μέλλον».

«Μαθήματα ζωής, αγάπη, κάθε είδους επιβεβαίωση που μπορώ να τους δώσω — θέλω να είμαι στη σωστή πλευρά αυτών των πραγμάτων, ώστε να αισθάνονται υπερήφανοι γι’ αυτό που είναι», είπε ο Μπόλτον. «Είναι η πραγματικότητα της θνητότητας. Ξαφνικά ανάβει ένα νέο φως που φέρνει ερωτήματα, όπως: “Κάνω το καλύτερο που μπορώ με τον χρόνο που έχω;”»

Ο Μπόλτον έχει προταθεί τέσσερις φορές για το βραβείο Grammy για την καλύτερη ανδρική ποπ φωνητική ερμηνεία. Έχει κερδίσει δύο φορές: το 1990 για το «How Am I Supposed To Live Without You» και το 1992 για το «When A Man Loves A Woman».

«Θέλω να συνεχίσω», δήλωσε στο People. «Αισθάνομαι ότι υπάρχει ακόμη πολλή μάχη μπροστά μου.»