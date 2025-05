Η ΕΕ ενέκρινε το 17ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας: Στόχος ο «σκιώδης» στόλος και στρατιωτική βιομηχανία

χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

FILE PHOTO: European Union flags flutter outside the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium, April 20, 2016. REUTERS/Francois Lenoir/File Photo