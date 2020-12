Γερμανία: Τέσσερις νεκροί, ένα βρέφος ανάμεσά τους στο Τρίρ – Συγκλονιστικό βίντεο

Newsroom eleftherostypos.gr

Τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και 15 τραυματίες άφησε πίσω του ο οδηγός που έπεσε νωρίτερα σήμερα με το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης Τριρ, στην Ρηνανία – Παλατινάτο. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα βρέφος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης είναι 52 ετών, Γερμανός και κάτοικος της περιοχής και έχει συλληφθεί. Τα κίνητρά του ωστόσο παραμένουν ασαφή, ενώ γίνεται λόγος για «κατάσταση αμόκ». «Θα πρέπει να ρωτήσουμε τον δράστη και αυτό είναι για την ώρα δύσκολο», είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

#Allemagne 🇩🇪 – Première images de la scène où au moins deux personnes ont été tuées et au moins 15 blessées par un conducteurb dans la zone piétonne de Trèves. Via @Dilanee pic.twitter.com/VPAZefN6Vw

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης οδήγησε εσκεμμένα το μάρκας Range Rover αυτοκίνητό του προς τους ανθρώπους που βρίσκονταν στον πεζόδρομο, ενώ κινείτο επί σχεδόν ένα χιλιόμετρο με ταχύτητα 70-80 χλμ/ώρα, την οποία δεν ανέκοψε. «Κάποιοι άνθρωποι πετάχτηκαν στον αέρα από την σύγκρουση», δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

The only image from the car incident in #Trier #Germany pic.twitter.com/KM9oPN52Fz

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2020