Το νέο εξώφυλλο του Charlie Hebdo που θα συζητηθεί – Πώς σχολίασε τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία

Η Γαλλία θα είναι πάντα η Γαλλία», γράφει στο σημερινό πρωτοσέλιδό του το σατιρικό περιοδικό «Chαrlie Hebdo», λίγες ημέρες μετά τις φονικές επιθέσεις στη Νίκαια.

Στο εξώφυλλο απεικονίζονται τρεις αποκεφαλισμένες χορεύτριες να λικνίζονται στους ρυθμούς του καν καν.

Charlie Hebdo publishes provocative cover of beheaded cancan dancers in response to recent terror attacks in Francehttps://t.co/dm2r6SZcOh pic.twitter.com/qVuoUBgiP2

— RT (@RT_com) November 4, 2020