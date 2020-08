«Φλέγεται» η Βηρυτός: Έφοδος διαδηλωτών στο ΥΠΕΞ – Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένας Λιβανέζος αστυνομικός σκοτώθηκε στις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας στο κέντρο της Βηρυτού σήμερα, έγινε γνωστό από έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό του Λιβάνου, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί στις ταραχές ανήλθε σε 172.

«Διαδηλώσεις στη Βηρυτό: #LebaneseRedCross (ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου) μετέφερε 55 ανθρώπους σε κοντινά νοσοκομεία και προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε 117 ανθρώπους επιτόπου», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter ο Ερυθρός Σταυρός.

Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης και κοινωνικής μεταρρυθμίσεις, μετά τις φονικές εκρήξεις που συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Λιβάνου πριν από λίγες ημέρες.

Δεκάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις του υπουργείου Εξωτερικών στη Βηρυτό σήμερα, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του πολιτικού κατεστημένου, αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες.

Οι διαδηλωτές έκαψαν επίσης μια φωτογραφία του προέδρου Μισέλ Αούν. «Θα μείνουμε εδώ. Καλούμε τον λαό του Λιβάνου να καταλάβει όλα τα υπουργεία», φώναζε ένας διαδηλωτής από το μεγάφωνο.

Η έφοδος των διαδηλωτών στο κτίριο του ΥΠΕΞ, που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση, πραγματοποιήθηκε, την ώρα που οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν στραμμένη την προσοχή τους στη συγκέντρωση χιλιάδων άλλων ανθρώπων στο κέντρο της πόλης, οι οποίοι αξίωναν από τις αρχές του Λιβάνου να λογοδοτήσουν για τη γιγαντιαία έκρηξη στο λιμάνι πριν από 4 ημέρες, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 150 ανθρώπους.

Πριν από λίγο μάλιστα, ακούστηκαν πυροβολισμοί στα σημεία των κινητοποιήσεων στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τη ρίψη πυρών.

Στις εικόνες που μεταδίδουν απευθείας τα τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται άνθρωποι, αιμόφυρτοι, έχοντας τραυματιστεί από πλαστικές σφαίρες, την ώρα που η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος των διαδηλωτών.

Protesters have taken over the Foreign Ministry building in #Beirut , #Lebanon : protesters chanting "Hezbollah are terrorists" and "Nabih Berri" is a thug. #CVE https://t.co/7SlwIAXKGq — Parthiban Shanmugam (@hollywoodcurry) August 8, 2020

The Association of Banks building in #Beirut is being absolutely ransacked this evening. pic.twitter.com/G5KObgylLd — The Intel Crab (@IntelCrab) August 8, 2020

LOOK: A group of Lebanese protesters including retired army officers have stormed the Foreign Ministry building in #Beirut. Protesters said the building would be headquarters for a “revolution” pic.twitter.com/ZgbEDeHZAk — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) August 8, 2020

It's getting dangerous in downtown #Beirut due to anti government riots: – One policeman killed so far.

– 117 protesters injured/ treated at the scene.

– 55 people transported to nearby hospitals.@akhbarpic.twitter.com/r6Po1lryUP — Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 8, 2020