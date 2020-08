Εκρήξεις στην Βηρυτό: Δεκάδες νεκροί και χιλιάδες τραυματίες – Καταστράφηκε η μισή πόλη [σκληρές εικόνες]

Newsroom eleftherostypos.gr

Τουλάχιστον 70 είναι οι νεκροί από την πολύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού, σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων, όπως μεταδίδει το CNN.

Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου, Χαμάντ Χασάν, ανακοίνωσε ότι οι νεκροί από τις εκρήξεις στο λιμάνι της Βηρυτού είναι τουλάχιστον 25 και οι τραυματίες ξεπερνούν τους 2.500.

Νωρίτερα ωστόσο, μιλώντας ζωντανά στις τηλεοπτικές κάμερες, έκανε λόγο για τουλάχιστον 30 νεκρούς και πάνω από 3.000 τραυματίες. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, σε άλλες δηλώσεις του, είπε ότι οι νεκροί είναι 27 και οι τραυματίες 2.500.

“Είναι μια καταστροφή με κάθε έννοια του όρου αυτού”, είπε ο Χαμάντ Χασάν ενώ πήγαινε να επισκεφθεί τραυματίες σε ένα νοσοκομείο της πόλης. “Τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας είναι όλα γεμάτα με τραυματίες”, πρόσθεσε, ζητώντας να μεταφερθούν οι υπόλοιποι σε κλινικές των προαστίων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η έκρηξη πραγματοποιήθηκε σε αποθήκες πυρομαχικών κοντά στο λιμάνι. Η ανταποκρίτρια του France 24, Leila Molana-Allen, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όλα είναι «καλυμμένα με αίμα και σπασμένα γυαλιά».

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ελικόπτερα που βοηθούν στην κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη.

Ο κυβερνήτης της Βηρυτού Μαρουάν Αμπούντ χαρακτήρισε «εθνική καταστροφή» παρόμοια με τους βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στο λιμάνι της πρωτεύουσας και είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί σχεδόν η μισή πόλη.

Ο Αμπούντ είπε ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με μια ομάδα πυροσβεστών που είχε σπεύσει στο σημείο της καταστροφής. «Μια ομάδα 10 ανθρώπων έφτασε στο σημείο. Αυτό που συνέβη είναι παρόμοιο με αυτό που έγινε στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Έφτασαν εκεί και εξαφανίστηκαν. Είναι εθνική καταστροφή για τον Λίβανο. Δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό», πρόσθεσε.

Περισσότερες από 30 ομάδες διασωστών βοηθούν τους τραυματίες, μετέδωσε το πρακτορείο NNA, επικαλούμενο πηγές του Ερυθρού Σταυρού.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 17.11, τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας). Είχε προηγηθεί μια μικρότερης ισχύος και πέντε λεπτά αργότερα αναδύθηκε μαύρος και λευκός καπνός. Μετά την έκρηξη, μια στήλη κόκκινου καπνού υψώθηκε στον ουρανό.

«Αισθάνθηκα σαν να γινόταν σεισμός και μετά, ακολούθησε η τεράστια ανάφλεξη και τα τζάμια έσπασαν. Ήταν πιο ισχυρή έκρηξη από εκείνη που σκότωσε τον (πρώην πρωθυπουργό) Ραφίκ Χαρίρι το 2005», είπε μια Λιβανέζα κάτοικος στο κέντρο της πόλης.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας του Λιβάνου διαβεβαίωσε ότι οι εκρήξεις έγιναν σε μια περιοχή όπου φυλάσσονται άκρως εκρηκτικές ουσίες, όχι όμως εκρηκτικές ύλες.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο NNA του Λιβάνου, η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε σε μια αποθήκη πυροτεχνημάτων, κοντά στην οποία βρισκόταν μια άλλη όπου φυλάσσονταν φιάλες υγραερίου.

Η Ρωσία ανακοίνωσε εξάλλου ότι το κτίριο της πρεσβείας της στη λιβανική πρωτεύουσα υπέστη ζημιές, χωρίς όμως να τραυματιστεί κανείς από το προσωπικό.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δεκάδες άνθρωποι, σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας και ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη. Ο εκκωφαντικός θόρυβος ακούστηκε σε πολλούς τομείς της πρωτεύουσας. Τζάμια καταστημάτων και σπιτιών έσπασαν σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι κατέρρευσαν μπαλκόνια.

«Είδα μια πύρινη σφαίρα και καπνό να υψώνεται πάνω από τη Βηρυτό. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν και έτρεχαν, αιμόφυρτοι. Μπαλκόνια έπεσαν από τα κτίρια. Τα τζάμια στα πολυόροφα κτίρια έσπασαν και έπεσαν στον δρόμο», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Το τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen έκανε λόγο για «εκατοντάδες» τραυματίες ενώ το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι υπάρχει «πολύ υψηλός αριθμός» τραυματιών και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε πυκνό γκρίζο καπνό κοντά στην περιοχή του λιμανιού και μετά άκουσε μια έκρηξη και είδε φλόγες και μαύρο καπνό. «Όλα τα παράθυρα στο κέντρο της πόλης έσπασαν (…) Επικρατεί απόλυτο χάος», είπε.

Το λιμάνι έχει αποκλειστεί από τις δυνάμεις ασφαλείας, που επιτρέπουν να περάσουν μόνο τα μέλη της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, τα ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Στους δημοσιογράφους έχει απαγορευτεί η πρόσβαση.

Γύρω από το λιμάνι, η καταστροφή φαίνεται να είναι ολική. Στις εικόνες που μεταδίδουν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλι, διακρίνονται άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, καλυμμένοι από αίματα.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι είδαν πολλούς τραυματίες να περπατούν στους δρόμους που οδηγούν στα νοσοκομεία. Στη συνοικία Ασραφίεχ, τραυματίες προσπαθούσαν να φτάσουν στο νοσοκομείο Οτέλ Ντιε. Έξω από το ιατρικό κέντρο Κλεμανσό, πολλοί τραυματίες, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, περίμεναν να τους παραλάβουν οι τραυματιοφορείς.

Σχεδόν όλες οι βιτρίνες των καταστημάτων στις συνοικίες Χάμρα, Μπαντάρο και Χάζμιεχ έχουν σπάσει. Έσπασαν επίσης τα παρμπρίζ και τα παράθυρα των αυτοκινήτων. Οχήματα έχουν εγκαταλειφθεί στη μέση του δρόμου, με τους αερόσακους ανοιχτούς.

Κύπρος: Ετοιμότητα για όποια συνδρομή κριθεί απαραίτητη, εξέφρασε η Λευκωσία στην κυβέρνηση του Λιβάνου

Την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για όποια συνδρομή κριθεί απαραίτητη, εξέφρασε η Κύπρος στην κυβέρνηση του Λιβάνου.

«Επικοινωνήσαμε ήδη με την Κυβέρνηση του Λιβάνου εκφράζοντας την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για όποια συνδρομή κριθεί απαραίτητη» γράφει σε νεώτερη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό, στο Twitter, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σημειώνεται ότι εκκωφαντικός θόρυβος αναστάτωσε πολλές περιοχές της Κύπρου, ο οποίος φέρεται να προήλθε από το ωστικό κύμα που προκάλεσε η ισχυρότατη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού.

ΥΠΕΞ: Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο Λίβανο και την ετοιμότητά μας να συνδράμουμε

Τη βαθιά οδύνη της Ελλάδας για τις πολύνεκρες εκρήξεις στον λιμένα της Βηρυτού και αλληλεγγύη στην κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, εξέφρασε προ ολίγου με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, εκφράζοντας, επίσης, ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Παράλληλα, διαμηνύει πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει τις αρχές του Λιβάνου με κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της.

Επιπλέον, τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, Χασάν Ντιάμπ, είχε πριν από λίγο, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Δένδιας εξέφρασε στον Χασάν Ντιάμπ την αλληλεγγύη της Ελλάδας και την ετοιμότητά της να συνδράμει τις Αρχές του Λιβάνου.

Όπως κάνουν γνωστό οι ίδιες πηγές, από την ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, η ελληνική πρεσβεία στο Λίβανο υπέστη μικρές υλικές ζημιές. Διαβεβαιώνουν ακόμα ότι όλο το προσωπικό της πρεσβείας είναι καλά στην υγεία του.

Επισημαίνουν επίσης πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες πολίτες που συγκαταλέγονται μεταξύ των νεκρών ή των τραυματιών.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών με μήνυμά του στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στον Λίβανο και έχουν επηρεαστεί από τις εκρήξεις στον λιμένα τις Βηρυτού, τονίζει πως μπορούν να επικοινωνούν με την πρεσβεία της Ελλάδος στα τηλέφωνα 00961 78990315 και 00961 81507061, καθώς και με την Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, στο τηλέφωνο +30210368 1730 και στο e-mail: kt@mfa.gr.

Οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τις εκρήξεις στη Βηρυτό, λέει ο Λευκός Οίκος

Η διοίκηση Τραμπ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις μετά τις φονικές εκρήξεις που σημειώθηκαν στη Βηρυτό, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Κεϊλέι ΜακΕνάνι κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της έκρηξης.

Την ίδια ώρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ γνωστοποίησε ότι παρακολουθεί στενά τις αναφορές σχετικά με τις εκρήξεις στη Βηρυτό και βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα να προσφέρει «κάθε πιθανή βοήθεια», είπε ένας εκπρόσωπος τύπου του αμερικανικού ΥΠΕΞ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει πληροφορίες σχετικά με τα αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου που πρόσθεσε πως το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές για να καθορίσει εάν Αμερικανοί πολίτες έχουν επηρεαστεί από το περιστατικό.

Massive explosive in beruit. The number of people died is unknown.

There is a massive destruction in the city.

