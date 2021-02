Take (my breath) away*

Newsroom eleftherostypos.gr

Ας δούμε πρώτα ποια είναι η πραγματικότητα. Ολοι βιώνουμε εδώ και σχεδόν ένα έτος μια πρωτοφανή και δυστοπική καθημερινότητα. Η ψυχική κούραση έχει χτυπήσει κόκκινο. Η οικονομική ζημιά είναι μεγάλη για ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας. Η αγωνία για την επόμενη ημέρα είναι μεγάλη.

Γράφει ο Γιάννης Τσαπρούνης

ΑΡΑ το δεύτερο και το επερχόμενο τρίτο κύμα της πανδημίας έχουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το πρώτο κύμα πέρσι την άνοιξη. Τόσο ως προς τη διασπορά του κορονοϊού όσο και ως προς την τακτική αντιμετώπισής του.

Η σημασία του «μηνύματος» όμως παραμένει ό,τι πιο σημαντικό. Και τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει πολλά λάθη. Κάποια από αυτά ήταν ουσιώδη και κάποια ήταν επικοινωνιακά.

ΔΙΑΡΡΕΟΥΝ κυβερνητικοί κύκλοι πως το μπλα μπλα των επιδημιολόγων σε ραδιόφωνα και κανάλια δημιουργεί σύγχυση στους πολίτες. Ναι, οι λοιμωξιολόγοι φαίνεται πως ζήλεψαν τη… δόξα των σεισμολόγων και άλλων επιστημόνων. Είναι αρκετά κουραστικό για τους πολίτες να ακούν καθημερινά πολλές και αντικρουόμενες απόψεις ειδικών. Καλό, λοιπόν, θα ήταν να υπάρξει συγκράτηση.

ΟΙ «κυβερνητικοί κύκλοι» όμως θα έπρεπε να προβληματιστούν περισσότερο από ένα άλλο μπλα μπλα που εξοργίζει τους πολίτες. Θα έπρεπε να προβληματιστούν από την αμετροέπεια κυβερνητικών στελεχών.

ΚΑΠΟΙΟΙ υπουργοί και «παράγοντες» παρελαύνουν σε τηλεπαράθυρα και λένε ό,τι τους κατέβει. Πόσες φορές ακούσαμε πριν από τα Χριστούγεννα ότι θα άνοιγαν το εμπόριο, τα σχολεία, μέχρι και η εστίαση. Τελικά, δεν άνοιξε τίποτα, με την εξαίρεση του click away.

ΠΟΣΕΣ φορές ακούσαμε μετά τα Χριστούγεννα ότι θα άνοιγαν μέχρι και τα χιονοδρομικά κέντρα, ότι θα γινόταν άρση της απαγόρευσης μετακινήσεων μεταξύ νομών. Καλούσαν τον κόσμο να τρέξει κυριακάτικα στα μαγαζιά που είχαν σούπερ εκπτώσεις. Και μετά από δύο εβδομάδες «έτρεχαν» να κλείσουν το εμπόριο λόγω της αυξημένης κινητικότητας.

ΛΑΘΗ, πολλά λάθη. Δεν γίνεται ένας υπουργός Ανάπτυξης να καλεί επιχειρηματίες να του δώσουν τα κλειδιά των καταστημάτων τους. Δεν γίνεται να ξυπνάει όλη η χώρα και να έχει δημιουργηθεί από το… πουθενά πρόβλημα με το αν επιτρέπεται ή όχι το take away καφέ.

ΓΙΝΕΤΑΙ, και επιβάλλεται να γίνεται, επίσκεψη του πρωθυπουργού σε εμβολιαστικά κέντρα ακριτικών νησιών. Αυτό που δεν επιτρέπεται, όμως, είναι τοπικοί παράγοντες, στην προσπάθεια να κάνουν το «κομμάτι» τους, να μαζεύουν ένα σωρό κόσμο να ακολουθεί τον πρωθυπουργό. Ούτε να διοργανώνουν γεύμα για δεκάδες ανθρώπους στο σπίτι τους, στο οποίο να συμμετέχει και ο πρωθυπουργός.

ΤΟ έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό από τις ανακοινώσεις των λοιμωξιολόγων και τα περιοριστικά μέτρα που βγαίνουν σε ΦΕΚ. Είναι το «μήνυμα». Και το μήνυμα που εκπέμπεται αυτή τη στιγμή είναι λάθος. Από το take away έχουμε φτάσει στο «take my breath away», που έλεγε και το τραγούδι της δεκαετίας του ’80!

ΔΕΝ υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει και χρήμα. Επιβάλλεται άμεσα το Μαξίμου να επανακαθορίσει το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση προς τους πολίτες. Με λίγα, αλλά ξεκάθαρα λόγια. Με προσεκτικά βήματα απέναντι στην πανδημία, δίχως επικοινωνιακές βιασύνες, που αντί να τονώνουν την οικονομία δημιουργούν μεγαλύτερη οικονομική ζημιά. Οι πολίτες μπορεί να είναι κουρασμένοι, αλλά μπορούν να τηρήσουν τα μέτρα. Αρκεί το μήνυμα να είναι ξεκάθαρο.

*Ο Γιάννης Τσαπρούνης είναι διευθυντής σύνταξης του Ελεύθερου Τύπου

