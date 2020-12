Newsroom eleftherostypos.gr

Ο ΣΥΥΓΡΑΦΕΑΣ του βιβλίου, ο Α. Λοβέρδος, επέλεξε τον τίτλο «Απόπειρα Δολοφονίας», περιγράφοντας με βιωματικό αλλά και νομικό-πολιτικό τρόπο πώς έζησε τον εφιάλτη που του προκάλεσε η σκευωρία της Novartis. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος συμμετείχε στην παρουσίαση του βιβλίου, βρήκε τον τίτλο κυριολεκτικό, λέγοντας χαρακτηριστικά «απόπειρα δολοφονίας, τελεία», προσθέτοντας, ότι «υπήρχε πρόθεση εξόντωσης των πολιτικών αντιπάλων τους, όχι μόνο πολιτικής, αλλά και σωματικής». Ο δε Α. Σαμαράς, που ζήτησε την τιμωρία «όλων των ενόχων», άνοιξε κι έκλεισε την παρέμβασή του, με τη φράση που σημάδεψε εξ αρχής αυτήν την άθλια σκευωρία, το «μέχρι τέλους».

Γράφει ο Μπάμπης Παπαπαναγιώτου

Ο ΧΡΟΝΟΣ που κύλησε από τότε, σε συνδυασμό με την παταγώδη κατάρρευση των χαλκευμένων στοιχείων που οδήγησαν στις ιστορικές 10 κάλπες, δίνουν τη δυνατότητα για μια δεύτερη και πιο καθαρή ανάγνωση για το τι ακριβώς έκαναν οι σκευωροί. Τι διανοήθηκαν και τι δοκίμασαν να κάνουν νοσηροί πολιτικοί εγκέφαλοι, οι οποίοι συμπεριφέρθηκαν σαν να είχαν κατακτήσει την εξουσία με τα όπλα. Ο ερασιτεχνισμός μαζί με την ανικανότητα των σκευωρών βοήθησαν καθοριστικά στην κατάρρευση της πιο άθλιας μεθόδευσης που επιχειρήθηκε στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Ωστόσο, αυτή η υπόθεση δεν τελειώνει. Μάλλον αρχίζει, καθώς το Ειδικό Δικαστήριο (Δικαστικό Συμβούλιο) που συγκροτήθηκε με εντολή της ελληνικής Βουλής ξεκίνησε την έρευνά του, η οποία θα οδηγηθεί στο ακροατήριο.

ΟΙ ΕΠΙ του παρόντος ελεγχόμενοι είναι ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός και αρχηγός της εγκληματικής συμμορίας Δ. Παπαγγελόπουλος και 6 συμμέτοχοι (δικαστικοί λειτουργοί και δημοσιογράφοι). Ωστόσο, προχθές ο Β. Βενιζέλος έκανε ένα βήμα παρακάτω, λέγοντας το προφανές για τον διαθέτοντα τον κοινό νου: Είναι δυνατόν ο Δ. Παπαγγελόπουλος και οι συνεργάτες του στο παραδικαστικό και στον εκτελεστικό βραχίονα της «οργάνωσης» να δρούσαν αυτοβούλως και ερήμην των υπερκείμενων αρχών; Είναι δυνατόν να επιχειρήθηκε κάτι τόσο «μεγάλο», χωρίς να έχουν γνώση οι -κατά τα άλλα- φύλακες; Προϊστάμενοι υπουργοί, μέρος της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και του Μ. Μαξίμου; Ο Ρασπούτιν αποδείχθηκε ο «μπροστινός» και ο «εύκολος στόχος». Αλλά όπως είπε ο Β. Βενιζέλος κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Α. Λοβέρδου -και κατέθεσε ως μάρτυρας στον αρμόδιο εισαγγελέα-, υπάρχει «ηθικός αυτουργός του ηθικού αυτουργού». Κι όπως διευκρίνισε είναι πρόσωπο, μεταξύ άλλων προσώπων, τα οποία συγκροτούσαν τον πυρήνα της τότε εξουσίας.

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι ο Β. Βενιζέλος είπε και δημόσια αυτό που, όπως αποκάλυψε, κατέθεσε και στις αρμόδιες αρχές έχει ιδιαίτερη σημασία. Οχι μόνο γιατί δίνει μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση στη μισή απάντηση που έχει δοθεί μέχρι στιγμής. Δεν μπορεί ο κ. Παπαγγελόπουλος και οι ελεγχόμενοι συνεργάτες του να αποπειράθηκαν από μόνοι τους μια παραλλαγή της «Νύχτας των Κρυστάλλων» στην Ελλάδα του 2017. Και μάλιστα την εποχή που η τότε κυβέρνηση διέθετε και White House και White Porscha. Στο Μ. Μαξίμου αποφάσιζαν για τα πάντα. Εκεί έδρευαν σημαντικοί υπουργοί παρά τω πρωθυπουργώ και ο ίδιος ο τότε πρωθυπουργός. Κι εκεί πήγαιναν συχνά και άλλοι εμπλεκόμενοι υπουργοί, είτε είχαν θεσμική αρμοδιότητα είτε έπαιζαν ειδικό ρόλο στην εξόντωση των πολιτικών αντιπάλων του καθεστώτος, που επιχειρήθηκε να στηθεί. Καταθέτοντάς το αυτό ο Β. Βενιζέλος, μαζί με τα όποια στοιχεία θα καταθέσουν και άλλοι μάρτυρες, πιθανώς να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τη διεύρυνση της έρευνας και σε άλλα πρόσωπα. Πάντως κανείς νοήμων άνθρωπος δεν διανοείται ότι ένας Ρασπούτιν και 5-6 «πιστόλια» αποφάσισαν από μόνοι τους να επιχειρήσουν μια κανονικά θεσμική εκτροπή, στα όρια της «εσχάτης προδοσίας» κατά τον Β. Βενιζέλο.

«ΘΑ ΣΑΣ ΡΙΞΟΥΜΕ»!

Στο βήμα της βουλής βρισκόταν ο Π. Πολάκης. Και από το στόμα του βγήκε η φράση «θα σας ρίξουμε από την κυβέρνηση, γιατί δεν αξίζετε σε αυτήν τη χώρα». «Θα σας ρίξουμε», είπε. Δεν είπε ούτε ποιοι ούτε κυρίως πώς. Δεδομένου ότι στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες τις κυβερνήσεις τις ανεβάζει και τις ρίχνει ο λαός με την ψήφο του. Σε άλλου τύπου καθεστώτα, οι «κυβερνήσεις» πέφτουν και με άλλους τρόπους. Ακόμα και με τα όπλα. Αλλά αυτό ευτυχώς δεν συμβαίνει ποτέ σε κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Εκεί οι όποιοι «μαυροπουκαμισάδες» είναι απλώς πολιτικά γελοίοι και γραφικά επικίνδυνοι.

Κι όμως, το «θα σας ρίξουμε» του Π. Πολάκη δεν ενόχλησε τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ενόχλησε την Κουμουνδούρου. Δεν ενόχλησε τον Α. Τσίπρα. Αν υπήρχε ενόχληση από την ευθεία επίθεση του «αψύ» κατά της ίδιας της Δημοκρατίας και από τον ανοικτό υπαινιγμό-απειλή για κάποιο σχέδιο συνωμοσίας, το οποίο μπορεί να «ρίξει» τη νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση, θα εκφραζόταν. Δεν εκφράστηκε όμως. Οπότε το ερώτημα παραμένει, ποιος μίλησε χθες στη Βουλή; Ενας ξεπερασμένος μαυροπουκαμισάς -που έχασε και την ασυλία του- ή το alter ego του αρχηγού;

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

Στην αλλαγή στρατηγικής της Pfizer οφείλεται το γεγονός ότι η πρώτη παρτίδα εμβολίων που θα φτάσει στη χώρα μας θα είναι περίπου 300.000 εμβόλια και όχι 600.000 όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί. Η Pfizer, παράλληλα με την κεντρική συμφωνία που έκανε με την Ε.Ε., με πρωτοβουλία της Γερμανίας μπήκε σε διμερείς συζητήσεις (be to be) και με άλλες χώρες για τη σύναψη ξεχωριστών συμφωνιών.

Μεταξύ αυτών των χωρών, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν και η Ελλάδα. Ομως όσο πλησίαζε η ημερομηνία διάθεσης του εμβολίου, διαπιστώθηκαν δύο σοβαρά προβλήματα. Η Pfizer δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στον όγκο της παραγωγής που προέκυψε και ταυτοχρόνως διαπίστωσε ότι υπήρχαν τριβές με χώρες οι οποίες δεν είχαν μπει σε be to be διαπραγματεύσεις. Αποφασίστηκε έτσι να μείνει μόνο στην κεντρική συμφωνία με την Ε.Ε..

Οι 300.000 δόσεις -που αντιστοιχούν σε 150.000 εμβολιασμούς, δεδομένου ότι απαιτούνται 2 δόσεις για κάθε εμβόλιο- είναι ο αριθμός των δόσεων που αναλογεί στην Ελλάδα με βάση τον πληθυσμό της και είναι η πρώτη παρτίδα που θα έρθει τον Ιανουάριο. Η Ελλάδα δικαιούται το 2,4% των εμβολίων που έχει συμφωνήσει η Ε.Ε. με την Pfizer. Οι 600.000 θα ίσχυαν, αν ίσχυαν και οι διμερείς συμφωνίες.

Ωστόσο, ο αριθμός των εμβολίων που θα έρθουν στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά από τον Φεβρουάριο, όταν θα τεθούν σε κυκλοφορία και τα εμβόλια άλλων εταιριών (Moderna, Astra Zeneca κ.λπ.). Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι πάει προς τα πίσω -τέλος της άνοιξης- η δημιουργία του τείχους κατά του κορονοϊού, που θα επιτευχθεί με τον εμβολιασμό του 60-70% του πληθυσμού.

Από την στήλη «Δια Ταύτα» της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου

