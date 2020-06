Κορωνοϊός και κάπνισμα: Πόσο επιβαρύνονται οι νέοι και πόσο οι ηλικιωμένοι

Μαρία-Νίκη Γεωργαντά

Σημαντικό ρόλο φαίνεται πως έχει το κάπνισμα ως παράγοντας κινδύνου για σοβαρότερη νόσηση Covid-19 και θάνατο στους νέους ανθρώπους, και όχι τόση επίδραση στους ηλικιωμένους, όπως προκύπτει από πρόσφατη μετα–ανάλυση 22 ερευνών από Ελληνες καθηγητές.

Η ερευνητική ομάδα των Κώστα Τούτουζα και Δημήτρη Τούσουλη, της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, διεξήγαγε μία συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση των μελετών που εξετάζουν τη σχέση του καπνίσματος με τη βαρύτητα της νόσου και τη θνησιμότητα σε ενήλικους νοσηλευόμενους ασθενείς με λοίμωξη Covid-19.

Για πρώτη φορά παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία τα αποτελέσματα 22 μελετών σχετικές με το αντικείμενο, με τις 17 να αναφέρουν δεδομένα για τη βαρύτητα της νόσου, τέσσερις για τη θνησιμότητα και μία και για τις δύο εκβάσεις.

Σε σχέση με τη βαρύτητα της νόσου συμπεριλήφθηκαν 18 μελέτες με 6.310 ασθενείς. Σε αυτές βρέθηκε ότι το κάπνισμα αυξάνει την πιθανότητα για βαρύτερη νόσο κατά 34%. Σε σχέση με τη θνητότητα, συμπεριλήφθηκαν πέντε μελέτες με 838 ασθενείς συνολικά. Η συσχέτιση του καπνίσματος με αυξημένη πιθανότητα θανάτου δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Σε αναλύσεις μετα-συσχέτισης, όμως, βρέθηκε ότι τόσο η ηλικία, όσο και ο επιπολασμός του σακχαρώδη διαβήτη είχαν αρνητικές συσχετίσεις με τον κίνδυνο για βαρύτερη νόσο, δηλαδή ο ρόλος του καπνίσματος ως παράγοντας κινδύνου ήταν σημαντικότερος σε νέους ασθενείς χωρίς σακχαρώδη διαβήτη. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης, παρέχουν στοιχεία που υποστηρίζουν ότι η διακοπή του καπνίσματος, ειδικότερα σε νεότερα άτομα, μπορεί να βοηθήσει στο μετριασμό των συνεπειών της πανδημίας.

Η μελέτη αναμένεται να δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες στο διεθνές περιοδικό Nicotine and Tobacco Research (Impact of smoking status on disease severity and mortality of hospitalized patients with Covid-19 infection: a systematic review and meta-analysis. Antonios Karanasos, Konstantinos Aznaouridis, George Latsios, Andreas Synetos, Stella Plitaria, Dimitrios Tousoulis, Konstantinos Toutouzas. Nicotine and Tobacco Research 2020 in press).