Meta: Ποιοι ζητάνε 20 εκατ. από τον Ζούκερμπεργκ για το εμπορικό σήμα

Τον Αύγουστο, οι ιδρυτές μιας εταιρείας που ονομάζεται Meta PC υπέβαλαν αίτηση για να κατοχυρώσουν την επωνυμία «Meta» για υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, tablet, λογισμικό και άλλα τεχνολογικά προϊόντα. Τώρα, οι ίδιοι είναι διατεθειμένοι να την παραχωρήσουν στον Μαρκ Ζούκερμπεργκ- Με το αζημίωτο, φυσικά.

Οι δυο ιδρυτές της συγκεκριμένης εταιρείας, ο Joe Darger και ο Zack Shutt , δήλωσαν ότι η εταιρεία τους υφίσταται και λειτουργεί λίγο παραπάνω από ένα χρόνο, ωστόσο μόλις πρόσφατα κατέθεσαν τα έγγραφα για την επίσημη κατοχύρωση του σήματος της εταιρείας τους.

Αν και η αίτηση για το εμπορικό σήμα του Meta PC δεν έχει ακόμη εγκριθεί, η εταιρεία εξακολουθεί να έχει προβάδισμα έναντι του Ζούκερμπεργκ, εάν ο τελευταίος προσπαθήσει όντως να το διεκδικήσει για την δική του εταιρεία. Για αυτό, ο Darger και ο Shutt λένε ότι είναι πρόθυμοι να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους να κατοχυρώσουν το όνομα, εάν ο Ζούκερμπεργκ τους εξοφλήσει 20 εκατομμύρια δολάρια!

Το κόστος μπορεί να φαίνεται τρελό, αλλά σύμφωνα με τους Darger και Shutt, η εγκατάλειψη του σήματος σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουν rebrand ολόκληρης της εταιρείας τους…κάτι που φυσικά κοστίζει.

an announcement regarding our new name from our founder @zackshutt pic.twitter.com/I7tofqPa6Z

— META PCs (@METAPCs) October 28, 2021