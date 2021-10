Θα κλωνοποιήσουμε δεινοσαύρους; -Βρέθηκε σχεδόν άθικτο DNA τους

Newsroom eleftherostypos.gr

Το Jurassic Park θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, αφού οι ειδικοί ανακάλυψαν ένα απολίθωμα που μπορεί να περιέχει DNA δεινοσαύρων.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορεί να έχει τον πρώτο προϊστορικό γενετικό κώδικα που έχει ποτέ ανακαλυφθεί.

Εάν οι ειδικοί μπορέσουν να αντλήσουν τις γενετικές πληροφορίες από το απολίθωμα, αυξάνεται η προοπτική κλωνοποίησης ενός δεινοσαύρου – όπως στην ταινία του 1993!

Το απολίθωμα, ένα κομμάτι χόνδρου από τον μηρό ενός δεινοσαύρου caudipteryx, που είχε το μέγεθος ενός παγωνιού, διατηρήθηκε τέλεια μέσα σε ηφαιστειακή τέφρα. Το θηρίο περιπλανήθηκε στη Γη πριν από 125 εκατομμύρια χρόνια και έμοιαζε με τους τρομακτικούς «βελοσιράπτορες» της ταινίας.

I decided to sketch today Caudipteryx zoui, a chicken/turkey sized oviraptorosaur dinosaur from the Early Cretaceous of China. It is known to have been dark gray or black over probably most of its body and its tail feathers were banded. #paleoart #sciart #dinosaurs pic.twitter.com/5PrrcjP6KM

— Gabriel N. U. (@SerpenIllus) February 9, 2020