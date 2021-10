«Lucy»: Ξεκίνησε η «Οδύσσεια» για τους Τρωικούς αστεροειδείς!

Newsroom eleftherostypos.gr

Ξεκίνησε το ταξίδι της με επιτυχία η νέα φιλόδοξη αποστολή Lucy (Λούσι) της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), που πρόκειται να κάνει εξερεύνηση για πρώτη φορά των πολυπληθών Τρωικών αστεροειδών κοντά στον Δία. Η εκτόξευση έγινε σήμερα από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα, πάνω σε ένα μεγάλο πύραυλο «Ατλας 5» της United Launch Alliance (ULA).

Πρόκειται για μια πολύπλοκη αποστολή, που προετοιμαζόταν από τη NASA εδώ και χρόνια και η οποία θα απαιτήσει χειρισμούς υπερβολικά μεγάλης ακρίβειας λόγω των πολλών προγραμματισμένων «ραντεβού» της – περισσότερων από κάθε άλλη διαστημική αποστολή στο παρελθόν – με δυνητικά επικίνδυνους αστεροειδείς.

💎 Lucy in the sky! Our #LucyMission lifted off at 5:34am ET (9:34 UTC). https://t.co/NWDKkuUO1F pic.twitter.com/dg15ObgLmC

— NASA (@NASA) October 16, 2021